Na bijzonder en zwaar jaar wil Kay knallen in de MX2: 'Was niet makkelijk'

Een mooier leven kan hij zich niet voorstellen: Kay Karssemakers (21) uit Boxtel is fulltime bezig met motorcross en komend weekend start het seizoen in de MX2. De Grand Prix in het Argentijnse gebied Patagonië staat voor hem op het programma. De crosser hoopt vooral op een stabiel seizoen, iets wat vorig jaar zeker niet het geval was: “Het was soms best zwaar.”

Karssemakers liet zondag tijdens de Dutch MX Season Opener Lierop een goede indruk achter met een derde en zesde plaats. Hij voelt zich fit en dat is de afgelopen jaren weleens anders geweest. Van een gebroken sleutelbeen tot een polsbreuk, alles kwam voorbij: "Helaas horen blessures erbij. Deze winter heb ik gelukkig blessurevrij kunnen trainen.” Los van de blessures kende de crosser een bijzonder afgelopen seizoen in de MX2, het niveau onder de MXGP. Kort voor de start van de eerste Grand Prix beëindigde hij de samenwerking met zijn toenmalige team omdat het niet goed was geregeld. Hij kon daarna toch een aantal GP’s rijden, dankzij een privésponsor. Later werd hij opgepikt door het Kawasaki Dixon Racing Team. Daar rijdt hij ook dit seizoen.

“Het was echt niet makkelijk toen ik zonder team zat”, zegt Karssemakers. “Je moet bijvoorbeeld een monteur regelen en veel dingen zelf doen, zoals de motor afspuiten of spullen ophalen. Gelukkig kwam er toch een goed team, zodat ik me kon focussen op het rijden.”

Voor Karssemakers is crossen zijn leven. Al op jonge leeftijd ontdekte hij de liefde voor hoge snelheden. Van zijn hobby maakte hij zijn werk en daarvoor reist hij de hele wereld over. “Ik geniet van mijn sport. Dat ik bijvoorbeeld naar Argentinië mag, maar ook kan rijden voor eigen publiek in Arnhem en Lommel is erg mooi.” In de jeugd pakte hij diverse prijzen in nationale en internationale wedstrijden. Zo werd hij in 2015 wereldkampioen in de 65cc. De droom opnieuw de wereldtop te bereiken is er, al blijft hij bescheiden. “Vroeger hoorde ik bij de beste rijders en ik denk dat dat er zeker nog inzit. Maar eerst maar eens dit seizoen, waarbij ik hoop meerdere keren in de top vijf te rijden en een podiumplek te pakken. Ik ga er alles aan doen om het maximale eruit te halen.”

"Alcohol, slecht eten en laat naar bed passen niet in het schema."

Dat hij nu een droomleven heeft, is een beloning voor keihard werken. “Het klinkt natuurlijk aantrekkelijk, maar veel mensen weten niet wat wij er allemaal voor moeten doen en laten. Alcohol, slecht eten en laat naar bed passen niet in het schema. Wat belangrijk is om slechte dingen te laten staan, veel te trainen en mijn lichaam goed te onderhouden. Ik heb er geen moeite mee en ben blij dat ik dit kan doen.”