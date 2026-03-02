Nieuw twijfelgeval bij PSV voor de halve finale van de KNVB Beker
PSV wil alle Nederlandse prijzen winnen. Deze doelstelling spreekt Peter Bosz maandag uit op de persconferentie voorafgaand aan de halve van de KNVB Beker in Nijmegen. Om dat doel te bereiken moet dinsdagavond in die halve finale gewonnen worden van NEC. Mogelijk moet PSV dat doen zonder Armando Obispo. De middenvelder werd ziek tijdens de wedstrijd zaterdag in Almelo.
PSV won dan wel met 1-3 in Almelo, maar na de wedstrijd gaf Bosz aan dat Obispo ziek boven de wc hing. De coach van de Eindhovenaren komt nu met een update over de verdediger: "Het is nog steeds niet wat het moet zijn. Het kan ook te maken hebben met een kopstoot die hij aan het begin van de wedstrijd kreeg."
Voor Guus Til komt de wedstrijd in Nijmegen sowieso te vroeg. "Hij traint binnekort weer mee en als dat gebeurt kan het snel gaan”, laat Bosz weten. Ook Anass Salah-Eddine is er in Nijmegen nog niet bij. Bosz verwacht dat hij komend weekend weer van de partij zal zijn. Daarnaast zijn Ruben van Bommel, Alassane Pléa en Nick Olij ook nog steeds afwezig.
De wedstrijd in Nijmegen belooft er een te worden met veel goals. PSV en NEC zijn de Nederlandse teams met de meeste goals. De eerdere ontmoeting in het Goffertstadion dit seizoen eindigde dan ook in 3-5.
Peter Bosz is vooral bezig met de speelstijl van NEC-trainer Dick Schreuder. "Ze spelen snel de lange bal en zetten dan direct druk op de tegenstander." En dus vindt de 62-jarige coach dat PSV zich moet aanpassen: "De tweede bal gaat ergens vallen en dan volgt er een duel. Daar moet je in meegaan.”
Ren je rot-wedstrijd
De vorige keer werd het een ren je rot-wedstrijd genoemd. "Dat gaat het weer worden", zegt Bosz "Dat willen zij ervan maken. Dan heb je twee keuzes: inzakken, of net zoals tegen Bayern in de één tegen één komen. Ondanks dat de intensiteit dan heel hoog ligt, zal het ook op voetbal aankomen."
De coach heeft veel respect voor zijn collega-trainer: "Er zit veel dynamiek in hun voetbal. Schreuder en ik zijn beiden bezig met het vermaken van de toeschouwers. Ik vind het leuk om naar te kijken."
Het kampioenschap voor de Eindhovenaren lijkt al binnen, de Johan Cruijff Schaal werd aan het begin van het seizoen al gewonnen en ook de beker kan dus nog gewonnen worden: “We hebben uitgesproken dat we alle Nederlandse prijzen willen winnen. We zijn goed op weg, maar we hebben nu een lastige uitwedstrijd in Nijmegen.”
Bosz is dan ook op zijn hoede: “We weten precies hoe ze spelen en wat ze doen, maar je moet daar wel een antwoord op vinden en dat lukt niet veel ploegen.”