Nieuw twijfelgeval bij PSV voor de halve finale van de KNVB Beker

PSV wil alle Nederlandse prijzen winnen. Deze doelstelling spreekt Peter Bosz maandag uit op de persconferentie voorafgaand aan de halve van de KNVB Beker in Nijmegen. Om dat doel te bereiken moet dinsdagavond in die halve finale gewonnen worden van NEC. Mogelijk moet PSV dat doen zonder Armando Obispo. De middenvelder werd ziek tijdens de wedstrijd zaterdag in Almelo.

PSV won dan wel met 1-3 in Almelo, maar na de wedstrijd gaf Bosz aan dat Obispo ziek boven de wc hing. De coach van de Eindhovenaren komt nu met een update over de verdediger: "Het is nog steeds niet wat het moet zijn. Het kan ook te maken hebben met een kopstoot die hij aan het begin van de wedstrijd kreeg."

Voor Guus Til komt de wedstrijd in Nijmegen sowieso te vroeg. "Hij traint binnekort weer mee en als dat gebeurt kan het snel gaan”, laat Bosz weten. Ook Anass Salah-Eddine is er in Nijmegen nog niet bij. Bosz verwacht dat hij komend weekend weer van de partij zal zijn. Daarnaast zijn Ruben van Bommel, Alassane Pléa en Nick Olij ook nog steeds afwezig.

De wedstrijd in Nijmegen belooft er een te worden met veel goals. PSV en NEC zijn de Nederlandse teams met de meeste goals. De eerdere ontmoeting in het Goffertstadion dit seizoen eindigde dan ook in 3-5.