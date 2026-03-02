77-jarige vrouw opgelicht: geeft sieraden mee aan zogenaamde politieman
Het is donderdagmiddag 2 oktober als een 77-jarige vrouw uit Gilze een man aan de lijn heeft die zegt van haar bank te zijn. Ze maakt in totaal ruim duizend euro over. In Bureau Brabant is te zien hoe vervolgens een jongeman later bij haar aanbelt en met haar sieraden er vandoor gaat.
De bankrekening van de vrouw zou in gevaar zijn. De man blijft bellen en vertelt ook dat haar sieraden veiliggesteld moeten worden. De man wint haar vertrouwen.
Krijgt een meldcode
Ze krijgt een 'meldcode' en maakt nogmaals geld over. Zogenaamd om de oplichters te kunnen pakken. Ook komt er iemand bij haar thuis langs om haar sieraden op te halen.
Op camerabeelden is te zien hoe een jongeman op zondagochtend 5 oktober bij haar aanbelt en de meldcode opnoemt. Hij stelt zich voor als 'Sander de Jong, medewerker van de politie'.
Geeft doosje sieraden mee
De vrouw geeft een doosje met sieraden mee met daarin kettingen, armbanden, horloges en ringen. De zogenaamde Sander zegt dat hij twee uur later terugkomt, maar de vrouw heeft hem nooit meer gezien.
De vraag is wie deze jongeman is. Op de video is zijn gezicht bewust onherkenbaar gemaakt, omdat hij mogelijk minderjarig is. Als hij zich niet meldt, dan wordt zijn gezicht later wél herkenbaar gedeeld.
Hij droeg die dag een donkere jas en een donkere broek. Daarnaast heeft hij een lichte huid en kort donker haar.