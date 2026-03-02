77-jarige vrouw opgelicht: geeft sieraden mee aan zogenaamde politieman

Het is donderdagmiddag 2 oktober als een 77-jarige vrouw uit Gilze een man aan de lijn heeft die zegt van haar bank te zijn. Ze maakt in totaal ruim duizend euro over. In Bureau Brabant is te zien hoe vervolgens een jongeman later bij haar aanbelt en met haar sieraden er vandoor gaat.

De bankrekening van de vrouw zou in gevaar zijn. De man blijft bellen en vertelt ook dat haar sieraden veiliggesteld moeten worden. De man wint haar vertrouwen. Krijgt een meldcode

Ze krijgt een 'meldcode' en maakt nogmaals geld over. Zogenaamd om de oplichters te kunnen pakken. Ook komt er iemand bij haar thuis langs om haar sieraden op te halen.