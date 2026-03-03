Van student tot wethouder: de politieke sprint van Rens Pijnenburg

Van nul naar vier zetels. Dat ongelooflijke succes behaalde politieke partij VOTE in Valkenswaard. Rens Pijnenburg was nog maar 22 jaar en werd meteen wethouder namens de partij. In VOTE zaten veelal twintigers die het graag anders wilden doen in de Valkenswaardse politiek. Dat sloeg aan. "Je bent in één klap de tweede grootste partij."

Aan tafel in zijn wethouderskamer vertelt Rens honderduit. Onder zijn mok van de gemeente Valkenswaard zit een stickertje met 'Rens'. "Iedereen heeft hier zijn eigen mok. Die was je ook zelf af. Heel duurzaam." Vier jaar geleden zag het leven van Rens er nog heel anders uit. Hij was student en volgde in Eindhoven de opleiding facilitair leidinggevende. Op een dag kreeg hij een appje van enthousiaste inwoners uit Valkenswaard die samen wilden sparren over wat er speelde in hun omgeving. "Er waren al mensen uit Dommelen en Valkenswaard aangesloten, maar nog niemand uit Borkel en Schaft." Dat dorpje telt zo’n 1.100 inwoners. Rens is er geboren en getogen, dus ze wilden hem er graag bij hebben. Hij is sindsdien nooit uit het dorp vertrokken.

"Het was gewoon een gezellig clubje om te praten over wat er speelde."

Een andere reden dat ze Rens er graag bij wilden hebben, was zijn actieve betrokkenheid bij het verenigingsleven van Borkel en Schaft. Hij had bestuurlijke taken bij de carnavalsvereniging, de fanfare en bij zijn buurtschap van het bloemencorso.

Tijdens zijn bijeenkomsten viel het woord 'politiek' niet eens. "Het was gewoon een gezellig clubje om te praten over wat er speelde. We merkten dat er van alles gebeurde in Valkenswaard. Het begon met de vraag: kunnen we het daar eens over hebben? Zowel over de positieve als de negatieve dingen."

De verkiezingsposter van Rens Pijnenburg in Valkenswaard.

Uiteindelijk wilde het groepje niet langer aan de zijlijn blijven staan en besloot mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen. “We zijn in slechts een paar maanden tijd van niets naar een nieuwe partij gegroeid.” De uitslagenavond was ongekend voor VOTE. “Wij hoopten op één zetel en droomden van twee, maar vanuit het niets werden het er toch vier.” In Borkel en Schaft was een duidelijke piek in stemmen voor VOTE te zien. Rens zelf stond als secretaris op nummer vier van de partij. “Ik ben toen gaan nadenken over een functie als wethouder. De eerste drie, vier nachten heb ik nauwelijks geslapen om te verwerken wat er allemaal gebeurd was.”

"We zijn een partij met heel veel jonge mensen."

En wat Rens dacht, gebeurde: hij werd door de andere leden gekozen als wethouder. Op de dag van zijn eerste commissievergadering moest de nog piepjonge wethouder echter afzeggen. “Ik mocht mijn diploma voor mijn studie ophalen.” Totaal onervaren in de politiek volgde hij snel een aantal cursussen, waarvan twee certificaten nog altijd aan de muur van zijn werkkamer hangen. “Je proeft natuurlijk wel iets dat mensen denken: wat komt die snotneus hier doen? Maar ik heb me daar altijd weinig van aangetrokken.” De partij kreeg al gauw het label van jongerenpartij. “Dat zijn we nooit geweest. We zijn een partij met veel jonge mensen, maar we willen ook zeker onze oudere doelgroep niet vergeten. Een jongerenpartij zet zich alleen in voor jongeren.”

Rens Pijnenburg was nog maar 22 toen hij wethouder in Valkenswaard werd (foto: Rogier van Son).