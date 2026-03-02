Vrouw die met kind in de auto tegen boom belandt had veel te veel gedronken

De automobiliste die zondagmiddag tegen een boom in Gassel botste, had bijna vijf keer te veel alcohol in haar bloed. De 42-jarige vrouw uit Haps is haar rijbewijs kwijt, laat de politie weten. Bij haar in de auto zat zondag een kind. Beiden bleven ongedeerd.

De vrouw kwam vanaf de Heihoekseweg en reed de Ten Holtweg op. Ze verloor de controle over de auto en kwam tot stilstand tegen een boom.

Omdat de vrouw onder invloed was van alcohol werd zij door agenten meegenomen naar het bureau. Daar bleek uit een ademanalyse dat ze veel te veel gedronken had. Het kind werd opgevangen door kennissen. De vraag of de vrouw de moeder is van het kind wil de politie maandag niet beantwoorden. De politie heeft het rijbewijs van de vrouw ingenomen.