Dit moet PSV doen om kampioen te worden in 2026
PSV kan de vroegste kampioen ooit worden in de Eredivisie. En dat zou zelfs al volgend weekend kunnen gebeuren. Dat is afhankelijk van het resultaat van de Eindhovenaren en dat van Feyenoord. Maar om het duidelijk te houden lees je in dit verhaal wat PSV moet doen om kampioen te worden in 2026.
In het mooiste geval wordt PSV in het volgende weekend al kampioen. Doordat Feyenoord punten verspeelde bij NAC staat PSV nu 19 punten los. Mochten de Eindhovenaren zaterdag thuis winnen van NEC en Feyenoord verliest zondag van Excelsior, dan is PSV officieel de vroegste kampioen ooit in de Eredivisie.
Dat record heeft PSV nu ook al in handen. In het seizoen 1977/1978 stond PSV op 8 april met de schaal omhoog.
Mocht Feyenoord wel resultaat halen tegen Excelsior, dan is de kampioenswedstrijd op zondag 22 maart in Velsen-Zuid, uit bij Telstar. PSV speelt dan om acht uur 's avonds.
Mocht PSV nou niet winnen van NEC zaterdag of daarna punten laten liggen tegen Telstar, dan hebben de Eindhovenaren nog wedstrijden tegen FC Utrecht, Sparta, PEC Zwolle, Ajax, Go Ahead Eagles en FC Twente om de competitie alsnog te beslissen.
Speelschema PSV en Feyenoord
14 maart: PSV - NEC
22 maart: Telstar - PSV
4 april: PSV - FC Utrecht
11 april: Sparta - PSV
23 april: PSV - PEC Zwolle
2 mei: Ajax - PSV
10 mei Go Ahead Eagles - PSV
17 mei: PSV - FC Twente
15 maart: Feyenoord - Excelsior
22 maart: Feyenoord - Ajax
5 april: FC Volendam - Feyenoord
12 april: NEC - Feyenoord
25 april: Feyenoord - FC Groningen
3 mei: Fortuna - Feyenoord
10 mei: Feyenoord - AZ
17 mei: PEC Zwolle - Feyenoord