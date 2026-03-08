Dit moet PSV doen om kampioen te worden in 2026

PSV kan de vroegste kampioen ooit worden in de Eredivisie. En dat zou zelfs al volgend weekend kunnen gebeuren. Dat is afhankelijk van het resultaat van de Eindhovenaren en dat van Feyenoord. Maar om het duidelijk te houden lees je in dit verhaal wat PSV moet doen om kampioen te worden in 2026.

In het mooiste geval wordt PSV in het volgende weekend al kampioen. Doordat Feyenoord punten verspeelde bij NAC staat PSV nu 19 punten los. Mochten de Eindhovenaren zaterdag thuis winnen van NEC en Feyenoord verliest zondag van Excelsior, dan is PSV officieel de vroegste kampioen ooit in de Eredivisie.

Dat record heeft PSV nu ook al in handen. In het seizoen 1977/1978 stond PSV op 8 april met de schaal omhoog.