Inbreker breekt in op klaarlichte dag en gaat er met horloges vandoor

Vandaag om 17:40
Inbraak op klaarlichte dag in Roosendaal (foto: Bureau Brabant).
Een man sloeg op 4 december het glas van een voordeur kapot in Roosendaal. In Bureau Brabant is te zien hoe hij op klaarlichte dag naar binnenglipt en er met een doos met horloges vandoor gaat. 

Profielfoto van Romee van der Heijden
Geschreven door
Romee van der Heijden

Op camerabeeld zie je dat de man rond elf uur aanbelt bij het huis aan de Sweelincklaan. Hij kijkt veel om zich heen en drukt nogmaals op de bel. 

Maakt het glas kapot
Als niemand opendoet, wordt zijn bedoeling duidelijk: hij slaat het glas in de voordeur kapot en glipt naar binnen. Een paar minuten later komt hij naar buiten met een tas waarin een doos met horloges zit. 

De man heeft een stoppelbaard, halflang donker haar, droeg een pet en een blauwe spijkerbroek. 

Glas in de voordeur ingeslapen, waardoor de inbreker naar binnen kon (foto: Bureau Brabant).
