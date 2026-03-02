Advertentie
Fietsster gewond bij ongeluk in Bakel, auto raakt haar bij het oversteken
Vandaag om 14:23 • Aangepast vandaag om 15:30
Een fietsster is maandagmiddag gewond geraakt na een aanrijding met een auto aan de Roessel in Bakel. Ze kwam hard ten val en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.
De vrouw wilde met de fiets oversteken toen ze werd aangereden door een auto die vanuit een zijstraat de Roessel op wilde rijden.
De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk.
