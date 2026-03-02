Flinke schade nadat schuurbrand overslaat op huis in Eindhoven

Een huis bij het woonwagenkamp aan de Orpheuslaan in Eindhoven stond maandag in brand. De brandweer schaalde op met twee blusvoertuigen, een schuimblusvoertuig met extra water en een hoogwerker.

Redactie Geschreven door

Er kwam veel rook vrij. De dikke, bruine rook was goed zichtbaar in de omgeving.

De brand begon in de schuur, maar sloeg over naar het dak, dat deels gesloopt moest worden om te kunnen blussen. De brandweer had de brand snel onder controle. Het is nog niet bekend of het huis nog bewoonbaar is.