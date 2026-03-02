Daten en carnavallen met ongeneeslijke kanker: Myrthe (22) deelt het

De tumor in haar hoofd is ongeneeslijk. Maar stilzitten? Dat doet de 22-jarige Myrthe Raaphorst uit Tilburg niet. Ze studeert rechten, werkt, traint voor een halve marathon, gaat carnavallen en date. En dat alles deelt ze openlijk op TikTok. "Leef, het kan morgen echt voorbij zijn."

Myrthe was pas 20 jaar toen ze te horen kreeg dat ze ongeneeslijke hersenkanker had. Met een operatie wisten artsen 95 procent van de tumor te verwijderen. Een jaar later bleek zelfs dat de tumor iets was gekrompen, en sindsdien is die stabiel gebleven. "In ieder geval staat hij stil. Dat is heel fijn", zegt ze nuchter.

"Na de drie woorden 'je hebt kanker' wist ik niks meer van het gesprek in het ziekenhuis"

Die nuchterheid was er niet meteen. "Na de drie woorden 'je hebt kanker' weet ik niks meer van het gesprek in het ziekenhuis." Thuis begon ze te googelen. "Ja, stom idee, want daar stond dat ik nog maar een paar jaar te leven had." De schrik sloeg haar om het hart, maar ze besloot verder te zoeken. Zo stuitte ze op TikTok-video’s van andere jonge mensen met kanker. Dat gaf haar herkenning en houvast. Al snel besloot ze zelf ook een video op te nemen. Wat begon als een persoonlijk dagboek, groeide uit tot een plek waar ze openlijk praat over haar leven met kanker. "Ik ben ermee doorgegaan omdat ik nu juist ook andere mensen hulp en inspiratie kan geven."

"Als ik een week ga carnavallen, ben ik twee weken van tevoren al bezig in mijn hoofd."

Tijdens carnaval was Myrthe te vinden in Kruikenstad, al vraagt dat om een goede voorbereiding. "Het spontane is er wel vanaf", legt ze uit. Alles moet zorgvuldig worden gepland, en ze neemt haar volgers mee in dat proces. "Als ik een week ga carnavallen, ben ik twee weken van tevoren al bezig in mijn hoofd. Studeren, schoonmaken, boodschappen doen, zelfs koken voor die dagen, zodat ik tijdens het feest niks meer hoef te doen en elk stukje energie kan sparen." Zo kan ze volop genieten én zich terugtrekken als het te veel wordt. De video over carnavallen met kanker is meer dan 300.000 keer bekeken. Achteraf moet ze er vaak nog even van bijkomen, maar dat neemt ze voor lief.

"Ik ben nog steeds ik."

Ook daten maakt deel uit van haar leven, en daarin neemt ze haar volgers graag mee. Eerlijkheid staat voorop. "Er zit altijd wel een drempel, maar ik ben er altijd eerlijk over." Meestal wacht ze tot iets later op de eerste date om het te vertellen, zodat iemand haar eerst écht leert kennen. "Ik ben nog steeds ik", benadrukt ze. "Ik wil dat iemand eerst mij leert kennen." De reacties lopen uiteen. Soms haakt iemand af, maar meestal reageren mensen begripvol. Omdat ze vanaf het begin duidelijk maakt dat vragen welkom zijn, durven dates er open over te praten. "Dat vind ik het leukste. Als ze er op een gegeven moment zelfs een beetje om kunnen grappen", zegt ze.

"Hier doe ik het echt voor."