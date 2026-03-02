Weten wat je moet stemmen? Vraag het verkiezingschatbot KiesKennis

Regionale omroepen, waaronder Omroep Brabant, lanceren KiesKennis, een AI-verkiezingschatbot die inwoners helpt bij het vinden van betrouwbare informatie over de gemeenteraadsverkiezingen van 2026. De toepassing is ontwikkeld op initiatief van regionale omroep Rijnmond en wordt landelijk ingezet door acht regionale publieke omroepen, onder coördinatie van de Stichting Regionale Publieke Omroep (RPO).

In plaats daarvan doorzoekt het systeem een afgebakende kennisbank met verkiezingsprogramma’s, standpuntnotities en stemgedrag van politieke partijen bij moties. Zo kunnen kiezers zich op basis van controleerbare informatie een eigen oordeel vormen.

KiesKennis biedt inwoners de mogelijkheid om in gespreksvorm vragen te stellen over thema’s die in hun gemeente spelen. De chatbot geeft nadrukkelijk géén stemadvies en spreekt geen politieke voorkeur uit.

De toepassing heeft geen vrije toegang tot het internet en voegt geen eigen informatie toe. Wanneer er geen relevante bron beschikbaar is, geeft de chatbot geen inhoudelijk antwoord. Gebruikers krijgen zo veilig en gebruiksvriendelijk toegang tot feitelijke, politieke informatie.

Privacy

De technologie draait binnen de Europese Unie en voldoet aan de AVG. Er worden geen gebruikersprofielen opgebouwd en er vindt geen commerciële dataverwerking plaats.

Met het project onderzoeken de regionale publieke omroepen hoe AI binnen het publieke domein verantwoord kan worden toegepast, met journalistieke onafhankelijkheid als uitgangspunt.

Jan Müller, directeur-bestuurder van de RPO: “Kieskennis laat zien hoe regionale publieke omroepen innovatieve AI kunnen inzetten zonder concessies te doen aan betrouwbaarheid en publieke waarden. Met deze gezamenlijke stap helpen we inwoners om zich beter te informeren over lokale politiek en versterken de democratie, juist dáár waar die het dichtst bij mensen staat.”

Benieuwd? Tik hier om naar KiesKennis te gaan.