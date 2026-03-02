Persoon neergestoken in Made, dader spoorloos

Een persoon is maandagavond neergestoken op de Van Gilslaan in Made. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog spoorloos.

De politie doet onderzoek in de omgeving en bij een bushalte op de Van Gilslaan trof de politie een grote hoeveelheid bloed aan. Ook is de scooter van het slachtoffer onderzocht.

De politie heeft nog niet met het slachtoffer kunnen spreken over wat er precies is gebeurd.