Persoon neergestoken in Made, dader spoorloos

Gisteren om 22:40
Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.
Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.

Een persoon is maandagavond neergestoken op de Van Gilslaan in Made. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog spoorloos.

Redactie

De politie doet onderzoek in de omgeving en bij een bushalte op de Van Gilslaan trof de politie een grote hoeveelheid bloed aan. Ook is de scooter van het slachtoffer onderzocht.

De politie heeft nog niet met het slachtoffer kunnen spreken over wat er precies is gebeurd. 

