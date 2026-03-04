Praten over dood moet veel makkelijker worden en daar gaat Lola voor zorgen

"Laten we van de dood een normaal onderwerp van gesprek maken." Met dat idee is Lola Nouwens uit Boxtel bezig een doe-boek te ontwikkelen dat het makkelijker te maken. Ze is hiervoor een inzamelingsactie gestart en die loopt als een trein.

Gespreksopener Volgens Lola denken mensen wel degelijk na over sterfelijkheid, maar weten ze vaak niet hoe of waar ze het gesprek moeten beginnen. Zo kwam ze op het idee een boek te schrijven over dit onderwerp.

Tijdens die periode merkte ze in haar omgeving en op sociale media dat mensen het ongemakkelijk vinden om hierover te praten. "Ik ging juist nadenken over de dood en wat ik belangrijk vind en vertelde aan mijn naasten welke wensen ik heb", vertelt ze. "Maar sommige mensen schrokken daarvan en vonden het ongemakkelijk."

Lola was 28 jaar toen ze de diagnose borstkanker kreeg. In diezelfde periode werd haar toenmalige partner behandeld voor een hersentumor. "Onze sterfelijkheid was ineens geen abstract begrip meer", blikt Lola terug. "Wacht even, wat als ik dood ga?" Zij ging niet dood, maar haar partner wel. "En datzelfde jaar overleed ook mijn bonusmoeder, totaal onverwacht."

Het boek dat ze schijft, heeft de titel 'Ver van je Sterfbedshow' gekregen en zal iedereen op een anderen manier helpen om over de dood te praten. "Van je wens uitspreken over wat er met de spulletjes in je huis moet gebeuren als jij er niet meer bent, tot de muziek die je graag zou willen horen op je uitvaart."

In het kleurrijk doe-boek worden op relaxte wijze thema's, zoals de dood, onze sterfelijkheid en rouw aangetikt. "Het staat vol verhalen, vragen, wist-je-datjes en tips die het gesprek met je naasten lichter en makkelijker maken."

Tegelijkertijd benadrukt Lola dat het niet haar bedoeling is om van de dood iets ludieks te maken. "Het blijft natuurlijk een gevoelig onderwerp", zegt ze. Met kleur en creativiteit wil ze het thema juist met respect benaderen, zodat het gesprek erover toegankelijker wordt.

Inzamelingsactie

Voor de eerste oplage, van vijfhonderd exemplaren, startte Lola een inzamelingsactie op. Met nog iets minder dan een week te gaan, is al bijna twaalfduizend van de vijftienduizend euro binnen.

Maar ze is er nog niet en hoopt het streefbedrag binnen de tijd op te kunnen halen. "Het bedrag wordt pas uitgekeerd bij 100 procent", legt ze uit. Zekerheid is er voor de Brabantse dus nog niet.

Als er meer geld binnenkomt dan het streefbedrag, gaat dat naar een hogere oplage, maar ook een Sterfbedshow-podcast, een website als naslagwerk en andere creatieve producten rond dit thema - "Oehh, een sterfbedshow-festival?!" - behoren tot de mogelijkheden. "Hoe meer steun, hoe groter het project groeit."