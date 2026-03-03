Advertentie
Explosie bij huis in Helmond, schade aan voordeur en raam
Vandaag om 09:17 • Aangepast vandaag om 11:22
Bij een huis aan de Bij de Populieren in Helmond is dinsdagochtend een explosief afgegaan. Een raam en de voordeur van het huis zijn daarbij beschadigd geraakt.
De ontploffing vond rond zeven uur ’s ochtends plaats. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen.
Onderzoek
De politie doet onderzoek naar de ontploffing. Later dinsdag voert de politie een buurtonderzoek uit en gaat ze op zoek naar camerabeelden.
