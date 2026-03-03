Het beste ijs van de ijsvakwedstrijden komt uit Brabant

Voor lekker ijs moet je in Italië zijn, toch? Helemaal niet. Brabant is een uitstekende voedingsbodem voor héél lekker ijs. IJssalons uit Geldrop en Eersel gingen er maandag bij de ijsvakwedstrijden met de belangrijkste prijzen vandoor. Ze maakten de lekkerste ijscoupe en het smaakvolste chocolade-sorbetijs.

Een beter moment voor de ijsvakwedstrijden is bijna niet denkbaar. Het kwik stijgt deze dagen richting de 20 graden en dat wakkert meteen de ijszin bij iedereen aan. Van een eenvoudig bolletje vanille-ijs tot een gigantische ijscoupe: ijsmakers kunnen hun passie laten zien nu de zon volop schijnt.

ie passie straalt ook van het gezicht van Tessa Schellekens. Zij is ijsmaker bij IJssalon Kees in Geldrop en winnaar van de Gouden IJscreatie. Maandag maakte ze live voor de jury de 'Droom van Sorento'. "Dat is een coup met een bodempje cake, met daarop onze huisgemaakte limoncello", vertelt Tessa tegen Ronny Balk in het Omroep Brabant-radioprogramma Afslag Zuid.

Citroenen uit tuin in Napels

En die limoncello is al een prijswinnaar op zich. De citroenen die hiervoor gebruikt worden, komen helemaal uit Napels, uit de tuin van de broer van Marco, een van de eigenaren van de ijssalon in Geldrop.

"Op die cake komen bolletjes citroen, After Eight en chocolade-sorbetijs. Daarbovenop een crumble van limoncello, een chocolaatje, citroenmousse en citroencompote", legt Tessa haar winnende creatie uit.