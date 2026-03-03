Het beste ijs van de ijsvakwedstrijden komt uit Brabant
Voor lekker ijs moet je in Italië zijn, toch? Helemaal niet. Brabant is een uitstekende voedingsbodem voor héél lekker ijs. IJssalons uit Geldrop en Eersel gingen er maandag bij de ijsvakwedstrijden met de belangrijkste prijzen vandoor. Ze maakten de lekkerste ijscoupe en het smaakvolste chocolade-sorbetijs.
Een beter moment voor de ijsvakwedstrijden is bijna niet denkbaar. Het kwik stijgt deze dagen richting de 20 graden en dat wakkert meteen de ijszin bij iedereen aan. Van een eenvoudig bolletje vanille-ijs tot een gigantische ijscoupe: ijsmakers kunnen hun passie laten zien nu de zon volop schijnt.
ie passie straalt ook van het gezicht van Tessa Schellekens. Zij is ijsmaker bij IJssalon Kees in Geldrop en winnaar van de Gouden IJscreatie. Maandag maakte ze live voor de jury de 'Droom van Sorento'. "Dat is een coup met een bodempje cake, met daarop onze huisgemaakte limoncello", vertelt Tessa tegen Ronny Balk in het Omroep Brabant-radioprogramma Afslag Zuid.
Citroenen uit tuin in Napels
En die limoncello is al een prijswinnaar op zich. De citroenen die hiervoor gebruikt worden, komen helemaal uit Napels, uit de tuin van de broer van Marco, een van de eigenaren van de ijssalon in Geldrop.
"Op die cake komen bolletjes citroen, After Eight en chocolade-sorbetijs. Daarbovenop een crumble van limoncello, een chocolaatje, citroenmousse en citroencompote", legt Tessa haar winnende creatie uit.
Trillende vingers
Voor Tessa was het wel spannend toen ze de 'Droom van Sorento' moest maken voor de jury. "Je moet vier identieke coupes maken in zes minuten tijd. Dat is rete spannend natuurlijk. Ik kreeg trillende vingers en dacht: 'ah nee, nu gaat het niet meer lukken'. Maar toen pakte ik mijn rust terug en werkte het uiteindelijk netjes af."
De coup van Tessa viel in de smaak bij de jury. "Waarom is die van jou het lekkerste?", vraagt presentator Ronny aan Tessa. "Eerlijk gezegd heb ik daar niet zoveel van meegekregen. Dat moet ik nog eens teruglezen", lacht ze hardop.
Lekkerste chocolade sorbet ijs
De andere prijs die tijdens de ijsvakwedstrijden werd uitgereikt, was de Gouden Spatel, voor het lekkerste ijs, in dit geval chocolade-sorbetijs. Ook daar was een Brabantse winnaar: Dimphy van der Loo van ijssalon De Smaak in Eersel.
De winnende ijssmaak is niet zomaar bedacht, vertelt Dimphy. "Daar gaat heel veel tijd in zitten, maanden om de smaak te verfijnen."
Eigenaar Gijs van De Smaak is maar wat blij met Dimphy en het winnende chocolade-ijs. "Ik ben gewoon supertrots. Trots dat we de waardering krijgen voor de tijd en energie die we erin steken."
Beste ijssalon van Nederland
IJssalons Kees en De Smaak strijden nu mee voor de titel Beste IJssalon van Nederland. Bij de vijf genomineerden zit nog een Brabantse ijssalon: Bastani uit Eindhoven. De winnaar wordt op 10 juni bekendgemaakt.
Presentator Ronny vraagt zich af waarom er uit Brabant zo veel goede ijsmakers komen. Gijs van De Smaak: "Uit Brabant komen gewoon goede mensen!"