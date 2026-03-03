Grote politieactie op A58: twee mensen opgepakt, snelweg kort dicht

Het verkeer is dinsdagochtend van de A58 gehaald bij Tilburg-Reeshof vanwege een achtervolging. Na de achtervolging zijn twee mensen opgepakt, meldt de politie.

Wat er precies gebeurt is nog onduidelijk, maar er zijn veel politie-wagens ter plaatse. Aan de politie-actie op de snelweg ging een korte achtervolging vooraf.

A58 dicht

De A58 was kort dicht richting Breda. Het verkeer werd omgeleid. Dat leverde een file van twintig minuten op op de snelweg.