Meierijstad stopt met omstreden UF-schuim, spul ook in Den Bosch gebruikt

De gemeente Meierijstad stopt per direct met het gebruik van UF-isolatieschuim bij het isoleren van spouwmuren. Dit op advies van de GGD die stelt dat UF-schuim kan leiden tot gezondheidsklachten. Ook in de gemeente Den Bosch zijn huizen geïsoleerd met het schuim.

De gemeente brengt op dit moment in kaart om welke woningen het precies gaat, zo is te lezen bij Dtv Nieuws . De bewoners van die huizen krijgen hierover een persoonlijk bericht van de gemeente.

De gemeente Meierijstad heeft vorig jaar in het kader van de nationale isolatieaanpak zo'n 65 huizen voorzien van gratis spouwmuurisolatie. Bij een deel van deze woningen is mogelijk het schadelijke isolatieschuim gebruikt.

Klachten als benauwdheid, hoofdpijn en eczeem

UF-isolatieschuim bevat ureum-formaldehyde en kan in sommige situaties het gas formaldehyde afgeven. Op korte termijn kan dit klachten geven zoals benauwdheid, hoofdpijn en eczeem. Bij langdurige blootstelling kan het schadelijk zijn voor de gezondheid.

Inmiddels vindt landelijk onderzoek plaats naar dit isolatieschuim, waaraan televisieprogramma Zembla aandacht besteedde. Tot de uitkomsten van dit onderzoek bekend zijn, adviseert de GGD huiseigenaren en woningcorporaties voorlopig te kiezen voor ander materiaal bij het isoleren van de spouwmuur. De gemeente Meierijstad volgt dit advies. "Voor ons staat de gezondheid en veiligheid van inwoners altijd centraal."

Huizen in Den Bosch verspreid over de gemeente

Ook in de gemeente Den Bosch staan huizen waarin het schadelijke schuim is gebruikt om te isoleren. Bewoners van wie de huizen met het UF-schuim zijn geïsoleerd, krijgen nog een brief. De gemeente zegt daarom nog niet te kunnen zeggen over hoeveel woningen het gaat.

"De woningen waar het om gaat, liggen verspreid door de hele gemeente. We verzamelen op dit moment de benodigde gegevens om te bepalen bij welke woningen in het verleden via onze aanpak UF‑schuim is gebruikt", laat een gemeentewoordvoerder weten.

Den Bosch zegt geschrokken te zijn van van de signalen van de GGD en van de uitzending van Zembla. "Op basis van de regels die op dat moment golden, voldeed het gebruikte materiaal aan de wettelijke eisen. Inmiddels staan die eisen ter discussie. Daarom ondernemen wij direct actie."