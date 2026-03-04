'Extreme video's' en misbruik met dieren: hiervan wordt Kevin B. verdacht

Hij dwong meisjes tot het maken van seksueel getint beeldmateriaal met zichzelf, anderen en zelfs dieren. Details die ervoor zorgen dat Kevin B. uit Roosendaal niet alleen verdacht wordt van de grootste sextortionzaak in ons land tot nu toe, maar ook één van de meest extreme.

De teller staat inmiddels op 195 slachtoffers, maar de vraag is of het daarbij blijft. De zaak rondom Kevin B. staat niet op zich en is de zoveelste in een lange rij sextortionzaken, die de afgelopen jaren het nieuws haalden.

Maar hoe kon de Roosendaler zo lang zijn gang gaan voor zijn praktijken aan het licht kwamen? Hoe ging hij precies te werk? En hoe viel hij uiteindelijk dan toch door de mand?

Je ziet het in de nieuwe aflevering van Misdaad Uitgelegd.