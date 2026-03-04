Navigatie overslaan
MISDAAD UITGELEGD

'Extreme video's' en misbruik met dieren: hiervan wordt Kevin B. verdacht

Vandaag om 19:15 • Aangepast vandaag om 19:33
Kevin B. (links) verdachte in sextortionzaak met advocaat (foto: rechtbanktekening Aloys Oosterwijk/ANP)
Kevin B. (links) verdachte in sextortionzaak met advocaat (foto: rechtbanktekening Aloys Oosterwijk/ANP)

Hij dwong meisjes tot het maken van seksueel getint beeldmateriaal met zichzelf, anderen en zelfs dieren. Details die ervoor zorgen dat Kevin B. uit Roosendaal niet alleen verdacht wordt van de grootste sextortionzaak in ons land tot nu toe, maar ook één van de meest extreme.

Profielfoto van Sven de Laet
Geschreven door
Sven de Laet

De teller staat inmiddels op 195 slachtoffers, maar de vraag is of het daarbij blijft. De zaak rondom Kevin B. staat niet op zich en is de zoveelste in een lange rij sextortionzaken, die de afgelopen jaren het nieuws haalden. 

Maar hoe kon de Roosendaler zo lang zijn gang gaan voor zijn praktijken aan het licht kwamen? Hoe ging hij precies te werk? En hoe viel hij uiteindelijk dan toch door de mand?

Je ziet het in de nieuwe aflevering van Misdaad Uitgelegd.

onboarding visual

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Youtube te accepteren en de inhoud te bekijken.

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.
Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.