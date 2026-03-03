Advertentie
Fatbiker botst achterop auto in Geldrop, gewonde naar het ziekenhuis
Vandaag om 13:23 • Aangepast vandaag om 14:54
Een fatbike is dinsdagmiddag met een auto gebotst op de Vincentiusstraat in Geldrop. De fatbiker raakte gewond en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.
Het slachtoffer is een jongeman. De fatbiker botste achterop de wagen.
De Vincentiusstraat is kort na de botsing afgesloten door agenten. De politie doet onderzoek naar de precieze oorzaak van het ongeval.
