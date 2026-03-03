Navigatie overslaan
VIDEO

Fatbiker botst achterop auto in Geldrop, gewonde naar het ziekenhuis

Vandaag om 13:23 • Aangepast vandaag om 14:54

Een fatbike is dinsdagmiddag met een auto gebotst op de Vincentiusstraat in Geldrop. De fatbiker raakte gewond en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het slachtoffer is een jongeman. De fatbiker botste achterop de wagen.

De Vincentiusstraat is kort na de botsing afgesloten door agenten. De politie doet onderzoek naar de precieze oorzaak van het ongeval.

Foto: Dave Hendriks/Persbureau Heitink.
Foto: Dave Hendriks/Persbureau Heitink.

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.
Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.