De strijd barst los, wie maakt het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje?

De strijd om het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje is weer losgebarsten. Dinsdag mochten de thuisbakkers en studenten hun beste baksels inleveren. En die werden meteen beoordeeld door de jury.

Vol zelfvertrouwen komt thuisbakker Martin Schapendonk aanlopen met een doos vol zelfgebakken worstenbroodjes. "Ik ben vanochtend al om vijf uur opgestaan om te bakken. Hopelijk zijn dit de winnende broodjes."

Thuisbakkers en studenten leveren hun lekkerste worstenbroodjes in.

Martin is geboren en getogen in Brabant, maar woont tegenwoordig in Utrecht. En dat is de reden dat hij worstenbroodjes is gaan bakken. "De worstenbroodjes zijn daar niet lekker, dus ben ik ze zelf maar gaan maken. Ik heb een heleboel recepten verzameld en daar het beste uitgehaald. Toen ik ontdekte dat er een wedstrijd was voor het lekkerste worstenbroodje, wilde ik natuurlijk meedoen", besluit hij lachend.

"Ik kom mijn titel verdedigen."

Martin heeft geduchte concurrentie. Want ook titelverdediger Gerrit van Oorschot uit Best doet dit jaar weer mee: met een doos vol worstenbroodjes die eruit zien alsof ze uit een professionele bakkerij komen. "Ja, ik kom mijn titel verdedigen. Ik heb nu acht keer meegedaan en stond al zes keer in de finale. Alleen de eerste paar keer was het helemaal niks", vertelt hij lachend.

Gerrit laat niets aan het toeval over. "Ik heb gisteravond dertig worstenbroodjes gebakken en vanochtend nog eens dertig. De mooiste twaalf heb ik uitgekozen voor de wedstrijd."

Titelverdediger Gerrit van Oorschot met zijn mooiste worstenbroodjes.

Hoewel hij vorig jaar dus al de winnende broodjes bakte, denkt Gerrit dat ze dit jaar nog een beetje beter zijn. "Het gehakt is hetzelfde gebleven, maar het deeg heb ik een beetje veranderd. Ik heb van een professionele bakker de tip gekregen dat ik er minder gist in moet doen. Dat heb ik gedaan en nu zijn ze smaller en mooier. De andere bakkers kunnen dus gerust thuis blijven", grapt hij.

"Dit PSV-worstenbroodje is verrassend lekker."

Michiel Woonings uit Uden doet maar liefst twee keer mee aan de wedstrijd. Naast een traditioneel worstenbroodje heeft hij ook een innovatief broodje gebakken. Trots laat hij zijn baksels zien. "Kijk, dit is mijn PSV-worstenbroodje. Dat staat voor een broodje met daarin peper, sambal en venkel. Die heb ik tijdens de wedstrijd PSV-Napoli vorig jaar bedacht. En het smaakt verrassend lekker."

De PSV-worstenbroodjes met peper, sambal en venkel.

Michiel hoopt dat deze broodjes met het naderende kampioenschap van PSV een hit zullen worden. "Dat is later deze maand waarschijnlijk al", zegt hij met een knipoog. "Ik hoop dat mijn broodjes dan in het stadion gegeten worden."

"Size does matter bij een worstenbroodje."