Politie zoekt getuigen van verkeersruzie met hakbijl in Etten-Leur

Een verkeersruzie is flink uit de hand gelopen op de rotonde van de Concordialaan met de Hoevenseweg in Etten-Leur. Een man zwaaide daar zaterdagmiddag met een hakbijl naar een andere man die achterop zijn auto was gereden. Niemand raakte gewond.

De ruzie ontstond rond het middaguur toen een man in een donkere Mercedes bestelbus heel dicht op een blauwe Peugeot reed. Volgens de politie raakte de bus de auto. Toen de man van de Peugeot uitstapte om verhaal te halen, ging het mis.

De bestuurder van de bus pakte een hakbijl en zwaaide daarmee in de richting van de andere automobilist. Het slachtoffer wist de bijl af te pakken en terug in de bus te gooien. Daarna reed de man met de bus weg.

De politie onderzoekt de zaak en is op zoek naar getuigen en mensen met beelden van de ruzie, bijvoorbeeld dashcambeelden.