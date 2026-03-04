Van Tomorrowland tot Vegas: Tom reist de hele wereld over als lichtman

Hij werkt met de grootste artiesten, slaapt in de mooiste vijfsterrenhotels en vliegt af en toe zelfs mee in de privéjet van Martin Garrix. Tom Spaan uit Lieshout is lichtman en zorgt daarmee dat de grootste festivals en concerten een spektakel worden. "Ik kom op plekken waar niet iedereen kan komen, dat is echt een voorrecht", zegt hij.

Wie Toms thuisstudio binnenloopt, ziet meteen hoe bijzonder zijn leven is. Een meterslange muur hangt vol backstagepasjes, zijn bureau is bekleed met tientallen hotel-keycards. “Die heb ik stiekem meegenomen”, lacht hij, terwijl hij nóg een stapel uit de kast haalt. “Dit is van afgelopen jaar. Ik heb in Caesars Palace in Vegas gezeten, waar Mariah Carey een show gaf en in het MGM Grand. Hoe chiquer de hotels, hoe mooier de pasjes zijn, dus die verzamel ik.” In 2013 werkte Tom twee jaar voor Hardwell, precies in de periode dat de dj werd uitgeroepen tot beste van de wereld. Daarna was hij vier jaar lang vaste lichtman van Martin Garrix. “Ik ben waar de zon schijnt”, vertelt Tom. “In de zomer zat ik wekelijks in Ibiza met Martijn (Garrix, red). Daaromheen deed ik festivals in Europa. En als het hier herfst wordt, vlieg ik naar Amerika of Azië. Soms vlieg ik op donderdag heen en op maandag terug, voor een show van anderhalf uur.” Zijn werk begint thuis achter de computer. In een 3D-programma programmeert Tom de lichtshows voor. Op het festivalterrein of in de concertzaal hoeft hij dan vaak alleen nog op de knoppen te drukken.

"Soms sta ik op maandagavond voor een klas met kinderen en vlieg ik de dag erna naar Vegas.”

In zijn drukste jaren was Tom meer dan 300 dagen per jaar van huis. “Ik vond dat te gek. Als je ermee om kunt gaan dat je nooit in het weekend thuis bent en verjaardagsfeestjes moet missen, is dit een droombaan. We zien mooie hotels, krijgen goede vluchten en worden zo nu en dan uitgenodigd op vette afterparties. Het is hard werken, maar ook heel hard genieten.” Twintig jaar geleden begon het allemaal klein. Als middelbare scholier werd Tom door een lokale dj in Nuenen gevraagd om de lampen te bedienen. Dat smaakte naar meer en daarna ging hij de studie theatertechniek volgen. “En door fijne stagebegeleiders en een paar goede kruiwagens in het vak is het uitgegroeid van de Time Out in Gemert naar Martin Garrix in Vegas.” Toch blijft hij nuchter. “Ik vind het contrast wel mooi. Ik begon ooit op een klein podium op Intents met twaalf uur kloteherrie en twaalf lampen. En nu vlieg ik heel de wereld over.” Maar hij is nooit naast zijn schoenen gaan lopen. “Ik kom graag opdraven als de carnavalsvereniging me vraagt om wat te doen. En ik geef ook nog gewoon drumles. Soms sta ik op maandagavond voor een klas met kinderen en vlieg ik de dag erna naar Vegas.”













Inmiddels heeft Tom zelf twee jonge kinderen. Daarom doet hij het tegenwoordig iets rustiger aan. “Ik kan tot mijn vijftigste het hele jaar van huis zijn en dan zijn mijn zakken gevuld. Maar dan mis ik hier ook alles”, zegt hij. “Wat meer balans is ook goed.” Hij is op dit moment bezig met een theatertour van Jaap Reesema. Maar komende zomer gaat hij ook weer vliegen. Dan staat hij opnieuw op Tomorrowland en gaat hij mee op tournee met de Amerikaanse zanger Taio Cruz, die na jaren weer een comeback maakt. Maar hoe groot de podia ook zijn, in Lieshout blijft hij gewoon Tom. “Ik hoop dat als mijn kinderen wat groter zijn dat ik misschien een theatertour van K3 of Juf Roos kan doen. En dat ik ze daar een keer mee naartoe kan nemen.”





Vorig jaar reisde Tom met Martin Garrix naar Japan, waar hij het licht voor zijn show op het Ultra Music Festival regelde: