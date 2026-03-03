Politie maakt einde aan dakprotest door pro-Palestijnse activisten bij TU/e

De activisten die sinds dinsdagochtend op een van de daken van de Technische Universiteit in Eindhoven (tU/e) zaten, zijn weg. De politie gaf hen aan het eind van de middag geen andere keuze dan te vertrekken. Zij demonstreerden urenlang tegen de banden van de universiteit met Israëlische universiteiten.

De demonstranten hadden spandoeken, vlaggen en fakkels bij zich. Ze eisten dat de universiteit de banden met Israël verbreekt en riepen onder meer ‘Free Palestine’. Met sloten hadden zij nooddeuren en de toegang tot een vluchttrap afgesloten. De politie heeft die sloten opengeknipt.

Een droneteam van de Landelijke Eenheid, ME’ers, agenten en beveiligers kwamen in actie vanwege de demonstratie. De actievoerders hadden zich tot ongeveer half vijf vastgeketend op het dak. Toen agenten ook het dak betraden en hen voor de laatste keer opdroegen te vertrekken, deden ze dit alsnog. Hadden ze dit niet gedaan dan waren ze aangehouden. De ME begeleidde de activisten vervolgens van het terrein.

Demonstranten en demonstraties zijn welkom op de universiteit, gaf een woordvoerder van de TU/e eerder dinsdag aan: “Maar het moet qua overlast niet de spuigaten uitlopen en de situatie moet veilig zijn." Volgens de woordvoerder was daar in dit geval geen sprake van, omdat het dak waar de demonstranten op waren geklommen geen reling heeft.