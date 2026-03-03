Wethouder: 'Laat gemeente Sint-Michielsgestel fuseren met Den Bosch'

Wethouder Sam Goossens van GroenLinks/PvdA wil een bestuurlijke herindeling van Sint-Michielsgestel met de gemeente Den Bosch. Sint-Michielsgestel heeft nu tien jaar lang een ambtelijke fusie met Boxtel, maar deze werkt volgens de lijstrekker onvoldoende.

De lijsttrekker van GroenLinks-PvdA en huidig wethouder ziet veel voordelen aan het plan. "In de gemeente Den Bosch kunnen we de dienstverlening beter maken en meer woningbouw realiseren. Ook wordt de onroerende zaakbelasting (ozb) lager, doordat we dan onderdeel uitmaken van een grotere gemeente met meer huishoudens", zegt hij.

Of hier draagvlak voor is moet blijken tijdens de gemeenteraadsverkiezingen, maar Goossens lijkt het een logische stap, omdat zijn gemeentegenoten toch al veel in de Brabantse hoofdstad te vinden zijn. "Onze inwoners recreëren daar, gaan daar shoppen en werken daar", zegt hij tegen Dtv Nieuws .

"Voor inwoners hoeft er niet veel te veranderen. We willen loketfuncties zoals burgerzaken gewoon in Sint-Michielsgestel en in Berlicum houden zodat je daar bijvoorbeeld met je paspoort terecht kan. En het liefst bereiden we dat nog uit met een extra loket."

Grotere investeringen

De gemeente Den Bosch komt in vergelijking tot de gemeente Sint-Michielsgestel eerder in aanmerking voor grote investeringen. Zo ontving Den Bosch onlangs nog € 86,5 miljoen van het Rijk om grootschalige woningbouw te versnellen.

Een fusie ziet Goossens dus wel zitten, maar het karakter van de dorpen mag volgens hem niet verdwijnen. Zo wil hij de identiteit van de dorpen behouden en lokale projecten extra ondersteunen.

In 1971 fuseerden de gemeenten Den Bosch, Engelen/Bokhoven en Empel en Meerwijk al. In 1996 werd de gemeente Rosmalen toegevoegd aan de gemeente Den Bosch.