Politie pakt binnen tien minuten drie rijbewijzen af in Maren-Kessel

Vandaag om 19:11 • Aangepast vandaag om 20:33
Snelheidscontrole in Maren-Kessel (foto: Instagram verkeerspolitie Oost-Brabant).
Binnen tien minuten moesten dinsdag drie automobilisten hun rijbewijs inleveren. Het gebeurde tijdens een snelheidscontrole op de Wildsedijk in Maren-Kessel. Op de weg mag maximaal 80 kilometer per uur gereden worden, maar bij deze wegpiraten zijn snelheden van 138, 147 en 150 km/u gemeten. 

De politie controleerde daar niet voor niets. "Het is een bekende locatie van ons waar mensen zich soms moeilijk aan de maximale snelheid houden."

In Nederland wordt het rijbewijs afgepakt als je meer dan 50 km/u te hard hebt gereden. 

