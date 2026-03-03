Automobilist (26) rijdt bijna 70 kilometer te hard in Nuland

Een 26-jarige automobilist heeft dinsdagmiddag op de Rijksweg-Zuid in Nuland zijn rijbewijs moeten inleveren. Hij reed maar liefst 129 kilometer per uur, terwijl daar een maximumsnelheid van 60 kilometer per uur geldt.

De bestuurder werd gesnapt tijdens een snelheidscontrole. Hij is aangemeld voor een cursus rijvaardigheid bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).

Een 26-jarige vrachtwagenchauffeur kreeg ook een boete. Hij reed bijna dertig kilometer per uur te hard.