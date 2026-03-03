Scooterrijder gewond na zware aanrijding met auto in Sprang-Capelle

Bij een botsing tussen een scooter en een auto op de Spoorbaanweg in Sprang-Capelle is dinsdagavond een scooterrijder gewond geraakt. De scooter kwam door nog onbekende oorzaak in aanrijding met een tegemoetkomende auto.

De scooterrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig hij gewond is, is niet bekend.

De klap was flink en ook de auto liep veel schade op. Het voorwiel brak volledig en de auto is later door een takelbedrijf weggehaald. De scooter kwam na de botsing in een sloot naast de weg terecht en is met een kraan uit het water gehaald.

Volgens de politie heeft de bestuurder 'een engeltje op zijn schouder' gehad dat hij deze zware klap heeft overleefd. Ze onderzoeken nog hoe het ongeval kon gebeuren.