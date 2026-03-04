Peter Bosz boos op NEC na verlies PSV: 'Omdat ze zo goed hebben gespeeld'
Een mindere tweede helft en het verliezen van de tweede bal. Dit waren volgens Jerdy Schouten en Peter Bosz de redenen waarom PSV dinsdagavond in de halve finale van de KNVB Beker verloor van NEC (3-2). Bosz spreekt zelfs over 'een patroon' als hij het heeft over de mindere tweede helften van PSV. Mauro Júnior viel geblesseerd uit en zal voorlopig niet inzetbaar zijn.
"Ik kan niet zo goed tegen mijn verlies, dus ik ben er goed ziek van", begint Bosz na de wedstrijd. De coach was tevreden over de eerste helft. "We kwamen 1-0 achter, maar toen zat ik nog rustig op de bank omdat we goed speelden. Ik ben boos op NEC dat ze zo goed gespeeld hebben."
PSV kwam daarna ook op 1-2 voorsprong, maar kreeg voor rust nog de gelijkmaker tegen. Onnodig, vindt Bosz. "Dat was jammer, want dan geef je hen nieuwe energie."
En in die tweede helft ging het mis, concludeerden aanvoerder Jerdy Schouten en Peter Bosz. "In de tweede helft kwamen we lastig onder de druk vandaan", zegt de coach. Hij kan de vinger lastig op de zere plek leggen. "Het is moeilijk te verklaren hoe dat kan. Er is een patroon met mindere tweede helften. Ik weet niet hoe het kan, want het is niet iets fysiek."
"Als wij kampioen worden, is dat een topprestatie."
Schouten heeft wel een verklaring. "Graag willen, scherp zijn. Ik denk dat we het daar de tweede helft hebben laten liggen. We zaten in een fase dat we minder goed voetballen. We gingen mee in het spel van NEC en daar zijn wij niet zo goed in. Hun druk is zo goed, dat we toch vrij snel de lange bal kozen."
De spelopvatting van de Nijmegenaren was van te voren duidelijk: een snelle lange bal, waarna een duel om de tweede bal volgt. "Die bal werd gewoon steeds gewonnen door NEC, en dat heeft soms te maken met positionering en soms met duelkracht. Alleen viel het heel vaak goed voor NEC, dat is geen toeval", vindt Schouten.
Voor de wedstrijd werd Ricardo Pepi in de basis verwacht, maar Bosz koos wederom voor Myron Boadu. "Ik had wel kunnen beginnen met Pepi, maar hij kon geen 90 minuten spelen. Ik wilde hem liever brengen als de tegenstander moe was."
Mauro Júnior moest tijdens de wedstrijd noodgedwongen naar de kant met een blessure. "We zullen hem een aantal weken kwijt zijn", liet Bosz na de wedstrijd weten.
Ondanks dat PSV niet meer alle prijzen meer kan winnen, is het seizoen volgens de 62-jarige trainer alsnog geslaagd. "Het feit dat we 17 punten voor staan zegt dat we een goed seizoen hebben. En dan kan iedereen zeggen dat Feyenoord en Ajax minder zijn, maar wij hebben heel weinig verliespunten. Als wij dit jaar kampioen worden, is dat een topprestatie."