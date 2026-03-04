Peter Bosz boos op NEC na verlies PSV: 'Omdat ze zo goed hebben gespeeld'

Een mindere tweede helft en het verliezen van de tweede bal. Dit waren volgens Jerdy Schouten en Peter Bosz de redenen waarom PSV dinsdagavond in de halve finale van de KNVB Beker verloor van NEC (3-2). Bosz spreekt zelfs over 'een patroon' als hij het heeft over de mindere tweede helften van PSV. Mauro Júnior viel geblesseerd uit en zal voorlopig niet inzetbaar zijn.

"Ik kan niet zo goed tegen mijn verlies, dus ik ben er goed ziek van", begint Bosz na de wedstrijd. De coach was tevreden over de eerste helft. "We kwamen 1-0 achter, maar toen zat ik nog rustig op de bank omdat we goed speelden. Ik ben boos op NEC dat ze zo goed gespeeld hebben." PSV kwam daarna ook op 1-2 voorsprong, maar kreeg voor rust nog de gelijkmaker tegen. Onnodig, vindt Bosz. "Dat was jammer, want dan geef je hen nieuwe energie." En in die tweede helft ging het mis, concludeerden aanvoerder Jerdy Schouten en Peter Bosz. "In de tweede helft kwamen we lastig onder de druk vandaan", zegt de coach. Hij kan de vinger lastig op de zere plek leggen. "Het is moeilijk te verklaren hoe dat kan. Er is een patroon met mindere tweede helften. Ik weet niet hoe het kan, want het is niet iets fysiek."

"Als wij kampioen worden, is dat een topprestatie."