Tachtig studenten op straat door pan met olie die vlam vat

Ongeveer tachtig bewoners van een studentenhuis aan de Wethouder Schuurmanslaan in Den Bosch moesten dinsdagavond hun appartementen tijdelijk verlaten door brand. Daardoor stonden ze even buiten op straat.

In het studentenhuis vatte laat op de avond een pan met olie vlam. Dat zorgde voor veel rookontwikkeling.

Meerdere brandweerwagens, ambulances en politie-eenheden kwamen naar het studentenhuis. Bij aankomst van de hulpdiensten bleek de brandende pan al te zijn geblust door studenten.

Inmiddels had de brand voor veel rook in het complex gezorgd. De brandweer forceerde meerdere deuren om alle kamers rookvrij te maken en de ruimtes in het studentencomplex grondig te controleren.

Na ruim een uur werd het pand weer vrijgegeven en mochten de bewoners terugkeren naar hun kamers. Zij stonden in de tussentijd buiten op straat. Voor zover bekend raakte niemand gewond.