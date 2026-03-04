Navigatie overslaan

Fietslamp schijnt in het water, oplettende voorbijganger belt 112

Vandaag om 06:07 • Aangepast vandaag om 08:37
Foto: Persbureau Heitink.
Foto: Persbureau Heitink.

Hulpdiensten zijn dinsdagnacht uitgerukt in Breda, omdat er vermoedens waren dat een fietser in het water was beland. Een voorbijganger meldde dat hij een brandend fietslicht in het water zag bij de kruising van de Verlengde Poolseweg en de Claudius Prinsenlaan. Uiteindelijk werd niemand gevonden.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Na de melding van de voorbijganger werd uit voorzorg alarm geslagen. De brandweer, politie en ambulance kwamen met spoed naar de plek van de melding. 

Een duiker van de brandweer ging het water in om van dichtbij onderzoek te doen. Na ongeveer een halfuur zoeken in het water werd niets gevonden.

  • Foto: Persbureau Heitink.
    Foto: Persbureau Heitink.
  • Foto: Persbureau Heitink.

