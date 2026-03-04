Navigatie overslaan

Roefs loopt hamstringblessure op en mist mogelijk komende Oranje-selectie

Vandaag om 09:35 • Aangepast vandaag om 10:44
Sunderland-doelman Robin Roefs (foto: Jeff Mood/ProSports/Shutterstock/ANP).
Sunderland-doelman Robin Roefs (foto: Jeff Mood/ProSports/Shutterstock/ANP).

Oranje-international Robin Roefs uit Heeswijk-Dinther is zo'n drie weken uitgeschakeld door een hamstringblessure. Daardoor ontbrak hij dinsdagavond in de wedstrijdselectie van zijn club Sunderland, dat op bezoek gaat bij Leeds United in de Premier League. 

Profielfoto van NOS
Geschreven door
NOS

De keeper uit Heeswijk-Dinther miste bij Sunderland nog geen enkele minuut in de Premier League, maar moet nu toch geblesseerd toekijken, schrijft de NOS. Ook is de komende interlandperiode van het Nederlands elftal voor de doelman in gevaar, eind maart speelt Oranje vriendschappelijk tegen Noorwegen en Ecuador.

Zo loopt de Oranje-ziekenboeg aardig vol. Bondscoach Ronald Koeman kan op dit moment ook al niet beschikken over Roefs' teamgenoot Brian Brobbey. Verder zijn ook Frenkie de Jong, Mark Flekken, Justin Kluivert, Emmanuel Emegha en Matthijs de Ligt geblesseerd.

Lees ook

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.
Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.