Roefs loopt hamstringblessure op en mist mogelijk komende Oranje-selectie

Oranje-international Robin Roefs uit Heeswijk-Dinther is zo'n drie weken uitgeschakeld door een hamstringblessure. Daardoor ontbrak hij dinsdagavond in de wedstrijdselectie van zijn club Sunderland, dat op bezoek gaat bij Leeds United in de Premier League.

De keeper uit Heeswijk-Dinther miste bij Sunderland nog geen enkele minuut in de Premier League, maar moet nu toch geblesseerd toekijken, schrijft de NOS. Ook is de komende interlandperiode van het Nederlands elftal voor de doelman in gevaar, eind maart speelt Oranje vriendschappelijk tegen Noorwegen en Ecuador.

Zo loopt de Oranje-ziekenboeg aardig vol. Bondscoach Ronald Koeman kan op dit moment ook al niet beschikken over Roefs' teamgenoot Brian Brobbey. Verder zijn ook Frenkie de Jong, Mark Flekken, Justin Kluivert, Emmanuel Emegha en Matthijs de Ligt geblesseerd.