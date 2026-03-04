Brabant maakt zich op voor rode horizon: Saharastof én mooi weer op komst

Er komt de komende dagen mooi weer aan, wat in combinatie met Saharastof zal zorgen voor prachtige zonsondergangen. Toch hoeft niemand bang te zijn voor vieze auto’s of andere problemen door het stof, dat in een grote pluim naar onze provincie onderweg is.

Geen vieze auto’s Vrijdag wordt de dikste laag in de lucht verwacht. "Dan de zon minder fel zijn door het stof. De lucht wordt dan een beetje troebel. Dat kan er ook voor zorgen dat de temperatuur vrijdag lager is dan wij nu verwachten."

Dat legt Johnny Willemsen van Weerplaza uit. "Het Saharastof komt eigenlijk donderdagmiddag en -avond pas in beeld. Overdag zullen we daar nog niet veel van merken, behalve dan dat de zonsondergang extra mooi zal zijn door het stof in het land."

De temperatuur is daarom nog moeilijk met zekerheid vast te stellen: weermodellen verspringen nogal, omdat ze moeite hebben om de invloed van het Saharastof te voorspellen. Mogelijk daalt de temperatuur dan met een paar graden.

Overigens hoef je voor vieze auto’s door het neergedaalde stof niet bang te zijn. "Het stof komt normaal gesproken neer met lichte regen. Het gaat de komende dagen niet regenen, dus blijft het stof gewoon in de lucht", legt Willemsen uit.

Prachtige dagen

Hoe dan ook, het weer zal er de komende dagen niet minder om zijn en volgt het beeld van de afgelopen dagen: een overwegend blauwe lucht met veel zon en voor begin maart opvallend hoge temperaturen.

Woensdag is het ongeveer zestien graden, maar vanaf donderdag stijgt de temperatuur. "Het zal moeilijk zijn om twintig graden aan te tikken, maar tot en met het weekend zou achttien of negentien zeker mogelijk moeten zijn", zegt de meteoroloog.

"Het weerbeeld is bovendien heel rustig, met alleen een zwakke wind vanuit het oosten en zuidoosten. Het blijft bovendien dagenlang droog, dus dat zal opnieuw een paar hele mooie dagen opleveren", besluit Willemsen.