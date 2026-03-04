Helmond speelt hoofdrol in energietransitie met komst nieuw batterijcentrum

Brabant krijgt een sleutelpositie in de Europese energietransitie. Op de Automotive Campus in Helmond komt een 'nationale batterijfaciliteit', de eerste in Nederland. Batterijen zijn hard nodig voor de opslag van energie uit zon en wind. De nationale batterijfaciliteit richt zich onder meer op het vergoten van die opslag.

De provincie maakt woensdag bekend 1,25 miljoen euro te investeren in dit Open Battery Industrialisation Centre (OBIC). In totaal is daar ruim 12,2 miljoen euro voor beschikbaar uit het Nationaal Groeifonds, een investeringsprogramma van het Rijk.

Batterijen zijn onder meer nodig voor elektrisch vervoer en voor de stabilisatie van het net. Ze kunnen duurzame energie opslaan en later gebruiken, wat het verbruik van fossiele brandstoffen helpt verminderen.

"Met deze nationale faciliteit kunnen we innovaties sneller ontwikkelen en toepassen", zegt gedeputeerde Bas Maes van Energie en Klimaat. Hij noemt batterij-opslag cruciaal voor het slagen van de energietransitie. Bovendien levert het centrum extra banen op.

De provincie investeerde de afgelopen jaren al ruim 5,5 miljoen euro in batterijtechnologie.