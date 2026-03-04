Advertentie
Bizarre crash in Dongen: vrouw rijdt met scootmobiel door liftdeur heen
Vandaag om 12:35 • Aangepast vandaag om 13:14
Een bejaarde vrouw is woensdagochtend met haar scootmobiel door de dichte deuren van een lift gereden aan de Dr. Mollerstraat in Dongen. Door de klap belandde ze met haar scootmobiel deels in de liftschacht.
De brandweer kwam met spoed ter plaatse om de vrouw te redden. Nadat ze gered was, werd ze opgevangen door agenten en buurtbewoners. Ze raakte wonder boven wonder niet gewond.
Volgens buurtbewoners hing de scootmobiel vast waardoor de vrouw niet helemaal naar beneden is gestort. De brandweer heeft de lift afgezet met linten.
