Iconische villa uit 1907 te koop voor 7,5 miljoen euro: 'Collector's item'

Een van de meest iconische villa’s van Eindhoven staat te koop. Villa Kortonjo aan de Aalsterweg, een monumentale buitenplaats uit 1907, wordt aangeboden voor 7.650.000 euro kosten koper. Volgens makelaar Kenneth Alting van Honders & Alting Makelaars gaat het om een woning die je niet rationeel kiest. "Dit is het verschil tussen een verstandshuwelijk en kiezen voor je echte, ware eerste liefde."

Lisa Hoogmoet Geschreven door

De villa dateert uit 1907 en werd gebouwd voor notaris Joseph Fens, die zich eind negentiende eeuw in Eindhoven had gevestigd. Het pand was het buitenverblijf voor zijn gezin, bedoeld als plek om in het weekend buiten de stad te vertoeven. De naam Kortonjo verwijst naar de voornamen van de gezinsleden: Kornelia, Anton en Joseph. Door de jaren heen groeide het pand uit tot een herkenbaar icoon in Eindhoven. Zelfs koningin Wilhelmina kwam er in 1946 op de thee. One of a kind in Eindhoven

Volgens Alting is Villa Kortonjo vooral bijzonder omdat dit type villa in Eindhoven nauwelijks voorkomt. "Deze bouwstijl zie je vaker in steden als Amsterdam of Den Bosch, maar hier bijna niet. Dat maakt het gebouw op zichzelf al uniek. De combinatie van stijl, omvang en ligging, vlak bij het centrum, zorgt ervoor dat dit echt one of a kind is."

De huidige uitstraling is het resultaat van een ingrijpende renovatie, die in 2021 werd afgerond. Daarbij werd de villa volledig gemoderniseerd en verduurzaamd, met onder meer warmtepompen, zonnepanelen, domotica en airconditioning. "Het pand is technisch helemaal naar deze tijd gebracht, met behoud van de monumentale waarde. Wat hier nu staat, kan weer honderd jaar vooruit."

Kiezen met het hart

De villa bestaat uit een hoofdgebouw met een woonoppervlakte van 594 vierkante meter, aangevuld met een koetshuis, een gasthuis en een tuinmanswoning. Het geheel ligt op een perceel van bijna anderhalve hectare, verscholen achter monumentale bomen. "Je koopt hier geen woning die je overal kunt nabouwen. Een dergelijk pand is niet reproduceerbaar. In zekere zin is het een collectors item." Tijdens bezichtigingen merkt de makelaar dat vooral het karakter indruk maakt. "Mensen spreken over warmte, charme en eigenheid. Dat krijg je nooit in een nieuwbouwwoning. Tegelijkertijd is het geen huis voor iedereen. Je moet ervoor openstaan om in een pand te wonen dat iedereen kent. Dit is geen rationele keuze. Je kiest hier met je hart." Voor een volgende generatie

Villa Kortonjo is volgens Alting bedoeld voor een koper met een voorliefde voor erfgoed, luxe en comfort, en bereid is verantwoordelijkheid te nemen voor het behoud ervan. "Juist doordat iemand ooit de durf had om dit pand ingrijpend aan te pakken, is het nu toekomstbestendig. Zo blijft het pand behouden voor toekomstige generaties."