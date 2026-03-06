Koninklijke fotoalbums uit begin vorige eeuw duiken op in kringloop Tilburg

Drie oude fotoalbums die bij La Poubelle in Tilburg binnenkwamen, bleken geen albums met familiekiekjes, maar een verzameling foto’s van het Koninklijk Huis. "Normaal halen we fotoalbums met familiefoto’s meteen uit de winkel", zegt Karin Braam van La Poubelle. "Maar toen ik zag wat erin zat, wist ik: dit is anders."

Lisa Hoogmoet Geschreven door

Karin ontdekte de albums terwijl ze nieuwe spullen uitzocht. "Meestal denk ik bij fotoalbums: eruit. Maar toen ik ze opensloeg, zag ik alleen maar foto’s van het Koninklijk Huis. Toen heb ik ze meteen apart gelegd." De collectie laat prinses Juliana zien vanaf haar eerste portret in 1910. Ook haar bezoek aan het Vondelpark en Artis in Amsterdam in 1911 is vastgelegd. De albums lopen door tot in de jaren dertig. "Je ziet haar echt opgroeien: van baby tot jonge vrouw. Dat maakt het leuk om doorheen te bladeren."

Het gaat om foto-ansichtkaarten die destijds werden uitgegeven als verzamelobject. "Ik ben dat gaan uitzoeken en mensen spaarden deze kaarten echt. Dat is vergelijkbaar met hoe je nu kaarten of andere memorabilia van het Koninklijk Huis kunt kopen."

Foto: Karin Braam/La Poubelle.

Met aandacht bewaard

Wat de vondst volgens Karin extra bijzonder maakt, is dat de kaarten niet los zijn gebleven. "Ze zijn zorgvuldig in drie albums ingeplakt. Iemand heeft hier echt tijd in gestoken." Samen vormen ze een overzicht van ruim twintig jaar koninklijke geschiedenis in beeld. Hoe de albums bij de kringloop terechtkwamen, is niet precies bekend. "Waarschijnlijk zijn ze van een oudere verzamelaar geweest. Op een gegeven moment weten nabestaanden niet goed wat ze ermee moeten en brengen de albums naar ons."

Foto: Karin Braam/La Poubelle.

Klein bedrag

Karin verwacht dat vooral verzamelaars of liefhebbers van het Koninklijk Huis interesse zullen hebben. "Het is echt iets om neer te leggen en samen in te kijken. Het spreekt tot de verbeelding. Dit soort vondsten blijft zelden lang liggen." Op de kaften staan voor nu prijsstickers van 4,50 en 5,50 euro. Mogelijk wordt de prijs nog iets verhoogd door de bijzondere waarde. "Wij vragen nooit de hoofdprijs. We blijven een kringloopwinkel. Het is juist leuk als een klant hier voor een klein bedrag iets bijzonders kan vinden."

Foto: Karin Braam/La Poubelle.



