Motor haalt tractor in en knalt tegen auto in Someren, motorrijder gewond

Vandaag om 15:21 • Aangepast vandaag om 16:24

Een motorrijder is woensdag gewond geraakt bij een botsing op de Witvrouwenbergweg in Someren. De bestuurder van de motor is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens de politie wilde de motorrijder een tractor inhalen toen op hetzelfde moment een auto vanuit een zijstraat de Witvrouwenbergweg op wilde draaien. Een botsing was onvermijdelijk.

