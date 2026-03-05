Populariteit vinyl blijft groeien: 'We hebben geluk met TikTok'

Mensen hebben muziek graag weer in hun handen, ze willen het kunnen vasthouden. Dat blijkt uit cijfers van de branchevereniging van muziekproducenten en -distributeurs. Iets dat als muziek in de oren klinkt van Frank Mulders van platenzaak Blue Records in Vorstenbosch: "Mooi om anderen te kunnen besmetten met het vinylvirus."

De omzet van de verkoop van vinyl is vorig jaar gestegen met 21 procent ten opzichte van een jaar eerder, tot 45 miljoen euro zo laten de cijfers zien. "Spotify is snel. Is een liedje niet leuk, dan klik je het gewoon weg. Bij een elpee word je gedwongen naar de volgorde van de nummers te luisteren, zoals de artiest het bedoeld heeft." "Een plaat draaien is een stuk beleving", voegt Frank eraan toe. "Bij een lp moet je eerst een keuze maken in de winkel. Je bekijkt nog een echte hoes. Eenmaal thuis zet je de plaat op en ga je luisteren. Het krakende geluid dat je soms hoort, is de charme."

"Ik dacht eerst dat zijn vader iets wilde kopen."

En voor wie denkt dat muziek luisteren op een platenspeler voor oude mensen is, heeft het mis. Het kopen van 'fysieke' muziek is het populairst onder jongeren tussen de 15 en 17 jaar. Ruim een kwart van hen kocht afgelopen jaar een plaat of cd.

"Veel jeugd leert via Netflix muziek kennen, vindt het leuk en wil het hebben", ervaart de platenbaas. Steeds vaker komen jongeren bij hem in de winkel. "Zo had ik laatst een jongen van een jaar of twaalf. Hij kwam met zijn vader. Ik dacht eerst dat die iets wilde kopen." Zijn vermoeden klopte niet. "De jongen wilde graag muziek hebben van een band waarvan hij de naam niet kon uitspreken. Uiteindelijk kwamen we erachter dat hij de band Creedence Clearwater Revival bedoelde. Daar had hij een liedje van gehoord. Niet veel later kocht hij hier zijn eerste vinylplaat."

Een platenspeler in de winkel van Frank Mulders (foto: Tom Berkers).

Dat de vraag naar muziek op vinyl blijft stijgen, ziet ook Daphne Ploeg van Vinylfuifje. Ze is dj en draait niet via een streamingsplatform, maar met échte platen. "Het is voor mij een fulltime job. Doordeweeks draai ik op zakelijke events of netwerkborrels en in het weekend op feestjes." Ze draait, soms ook samen met haar man, in Den Bosch en omgeving. "Wij draaien voor jong en oud, maar het zijn alleen maar oude singletjes. Zo heb ik ooit eens de vraag gehad om op een feestje van een achttienjarige jongen te draaien. Hij wilde dat wij kwamen, want dat vonden ze leuk." Met een lichte twijfel reisde ze af naar het feest. Al snel bleek dat de jongeren de liedjes uit de jaren zestig tot het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw kenden. "Ze zongen en dansten overal op mee", bleek tot haar verbazing. "We hebben geluk met TikTok. Jongeren kennen die liedjes onder andere daardoor."

Daphne Ploeg aan het draaien (foto: Daphne Ploeg).