Tim O. (35) duwde politieauto tegen een boom: 'Ik was in paniek'
Wegrijden voor de politie is nooit verstandig. Dat bleek woensdag wel weer in de rechtbank in Den Bosch. Tim O. (35) uit Sint Hubert werd bij zijn ex aangehouden door de politie, maar ging ervandoor toen een alcoholtest verkeerd uitpakte. Tijdens de achtervolging drukte O. een politieauto tegen een boom. Drie agenten raakten daarbij lichtgewond.
Tim O. had zelf een heel andere lezing in de rechtbank. Hij wist niks van een alcoholwalm op zaterdag 8 november en ook de achtervolging heeft hij heel anders beleefd. “Ik had niks gedronken, maar raakte in paniek”, verklaarde hij zijn vlucht. “En die politieauto reed links door de berm en tegen mij aan. Ik heb niet gezien dat ze op een boom reden, anders was ik wel gestopt.”
Schoppen, krabben en bijten
De rechter constateerde dat Tim al een aardig strafblad had. Vooral zijn agressie en houding ten opzichte van de politie viel op. Toen Tim twee dagen na de achtervolging alsnog in een politiecel belandde, ging hij flink tekeer toen hij naar een observatiecel moest. Hij schopte, krabde en beet de agenten en wilde niet in de boeien.
“Ik was in paniek”, verklaarde Tim O. opnieuw. “Ik heb vaker in zo’n cel gezeten en wilde daar absoluut niet naartoe. Ik verzette me maar ik heb niet geschopt of gebeten.” En Tim O. had het vaker over paniek. Volgens hem was hij tijdens de achtervolging ook niet zichzelf en daar had hij nu wel spijt van.
Huiselijk geweld
Maar de vraag bleef de hele zitting of die spijt heel overtuigend is. Hij heeft al meerdere (voorwaardelijke) straffen op zijn naam staan en werkt allesbehalve mee aan gesprekken met de reclassering of de uitvoering van een werkstraf. Daarom adviseerde de reclassering ook dat hij een straf krijgt zonder voorwaarden, omdat hij zich er toch niet aan houdt. O. sliep nota bene bij zijn ex, terwijl hij een contact- en locatieverbod had vanwege huiselijk geweld.
Tim O. zit nu al vier maanden vast en dat bevalt hem maar matig. Als adres gaf hij het huis van zijn ouders op, maar hij had eigenlijk geen vaste woon- of verblijfplaats voor hij in de cel belandde. Hij werkte door het hele land en sliep overal en nergens, ook in zijn auto. En dat is ook zorgelijk, vond de rechtbank, die zocht naar passende hulp voor Tim O.
Houding
Want Tim O. ziet alles anders dan de politie of de reclassering en werkt eigenlijk nergens aan mee. “En als uw houding ten opzichte van de overheid en bijvoorbeeld exen niet verandert, zien we u vast snel weer terug”, voorspelde een van de rechters, zeker omdat de voorwaardelijke straffen zich inmiddels opstapelen.
Volgens de officier van justitie is de tijd van hulp voor Tim of voorwaardelijke straffen nu wel voorbij. Ze koos ervoor om O. alleen een celstraf op te leggen om duidelijk te maken dat de grens is bereikt. “Sinds 2024 heeft hij een hoop strafbare feiten op zijn naam staan, zoals rijden onder invloed en huiselijk geweld. Dit is geen gedrag van een normaal functionerende volwassene”, vond ze. Ze geloofde niet dat Tim echt gemotiveerd is om dingen in de toekomst anders te doen en hoopt dat Tim door de lange celstraf eens gaat nadenken.
Ze eiste na wat rekenwerk uiteindelijk een celstraf van negen maanden voor alle feiten. Daarnaast moet Tim O., wat de officier betreft, het twintig maanden zonder rijbewijs doen.
De uitspraak in deze zaak is op 18 maart.
