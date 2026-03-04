Tim O. (35) duwde politieauto tegen een boom: 'Ik was in paniek'

Wegrijden voor de politie is nooit verstandig. Dat bleek woensdag wel weer in de rechtbank in Den Bosch. Tim O. (35) uit Sint Hubert werd bij zijn ex aangehouden door de politie, maar ging ervandoor toen een alcoholtest verkeerd uitpakte. Tijdens de achtervolging drukte O. een politieauto tegen een boom. Drie agenten raakten daarbij lichtgewond.

Tim O. had zelf een heel andere lezing in de rechtbank. Hij wist niks van een alcoholwalm op zaterdag 8 november en ook de achtervolging heeft hij heel anders beleefd. “Ik had niks gedronken, maar raakte in paniek”, verklaarde hij zijn vlucht. “En die politieauto reed links door de berm en tegen mij aan. Ik heb niet gezien dat ze op een boom reden, anders was ik wel gestopt.”

Schoppen, krabben en bijten

De rechter constateerde dat Tim al een aardig strafblad had. Vooral zijn agressie en houding ten opzichte van de politie viel op. Toen Tim twee dagen na de achtervolging alsnog in een politiecel belandde, ging hij flink tekeer toen hij naar een observatiecel moest. Hij schopte, krabde en beet de agenten en wilde niet in de boeien.

“Ik was in paniek”, verklaarde Tim O. opnieuw. “Ik heb vaker in zo’n cel gezeten en wilde daar absoluut niet naartoe. Ik verzette me maar ik heb niet geschopt of gebeten.” En Tim O. had het vaker over paniek. Volgens hem was hij tijdens de achtervolging ook niet zichzelf en daar had hij nu wel spijt van.

Huiselijk geweld

Maar de vraag bleef de hele zitting of die spijt heel overtuigend is. Hij heeft al meerdere (voorwaardelijke) straffen op zijn naam staan en werkt allesbehalve mee aan gesprekken met de reclassering of de uitvoering van een werkstraf. Daarom adviseerde de reclassering ook dat hij een straf krijgt zonder voorwaarden, omdat hij zich er toch niet aan houdt. O. sliep nota bene bij zijn ex, terwijl hij een contact- en locatieverbod had vanwege huiselijk geweld.