Man door het lint om uithuiszetting: zwaarbewapend arrestatieteam ingezet

Een zwaarbewapend arrestatieteam van de politie heeft woensdag een man uit zijn huis in Eindhoven gehaald. De man moest zijn huurhuis verlaten, maar was het hier niet mee eens. Hierop werd het arrestatieteam ingeschakeld.

Redactie Geschreven door

Toen agenten bij de man aan de deur kwamen om hem uit huis te plaatsen, weigerde de man mee te gaan. Hij bedreigde de agenten, waarop besloten werd hem aan te houden.

Om geen enkel risico te nemen werd het arrestatieteam van de politie ingeschakeld. Verschillende straten werden afgezet. Een team van politieonderhandelaars overtuigde de man om zichzelf over te geven. Leden van het arrestatieteam konden hem vervolgens oppakken.

De verdachte wordt door zwaarbewapende agenten uit huis gehaald (foto: SQVision).