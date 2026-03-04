Advertentie
Man door het lint om uithuiszetting: zwaarbewapend arrestatieteam ingezet
Vandaag om 16:23 • Aangepast vandaag om 16:54
Een zwaarbewapend arrestatieteam van de politie heeft woensdag een man uit zijn huis in Eindhoven gehaald. De man moest zijn huurhuis verlaten, maar was het hier niet mee eens. Hierop werd het arrestatieteam ingeschakeld.
Toen agenten bij de man aan de deur kwamen om hem uit huis te plaatsen, weigerde de man mee te gaan. Hij bedreigde de agenten, waarop besloten werd hem aan te houden.
Om geen enkel risico te nemen werd het arrestatieteam van de politie ingeschakeld. Verschillende straten werden afgezet.
Een team van politieonderhandelaars overtuigde de man om zichzelf over te geven. Leden van het arrestatieteam konden hem vervolgens oppakken.
