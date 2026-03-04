Brand bij afvalverwerker Renewi, gasfles zorgde voor ontploffingsgevaar

In een hal van afvalverwerker Renewi aan de Achtseweg Noord in Eindhoven is woensdag rond kwart voor vijf brand uitgebroken. In de hal wordt plastic verwerkt. De brandweer was met twee blusauto's ter plaatse.

Bij de brand kwam veel zwarte rook vrij. Het pand ligt vlakbij de A2. De brandweer hield in de gaten of de rook die over de snelweg trok voor overlast zorgde.

Om half zes werd door de brandweer opgeschaald. Twee waterbakken met extra bluswater werden naar Renewi gebracht. Vanuit Breda kwam een grote ventilator om de rook uit de hal te verdrijven.

De rook zorgde er volgens de brandweer voor dat de brand moeilijk te blussen was. Ook stond er een gasfles die voor extra risico's zorgde voor de brandweerlieden. Daarom werd om zes uur besloten om waterkanonnen in te zetten zodat de brandweer het pand niet meer in hoefde.