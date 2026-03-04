Nepdakdekkers steken gaten in dak en vragen 25.000 euro voor reparatie

Een man (83) in Best is vrijdag opgelicht door twee nepdakdekkers. Ze staken zelf het dak lek en vroegen 25.000 euro om het hele dak te vervangen. De man betaalde uiteindelijk 150 euro contant voor een reparatie die helemaal niet werd gedaan, maar zit wel met een lek dak.

Bij de 83-jarige man werd aangebeld. Toen hij de deur opende, stond een van de dakdekkers al op het dak. De man op het dak had een verbogen stukje aluminium daktrim in zijn hand en zei tegen de bewoner dat er een lekkage was en dat hij de kapotte daktrim al vervangen had.

Opgelicht

Voor die reparatie zou de bewoner 300 euro moeten betalen. Als de nepdakdekkers het hele dak moesten vervangen zou man uit Best 25.000 euro moeten betalen.

De politie zegt dat de man zich opgelicht voelde, omdat hij niemand toestemming had gegeven. Nadat de bewoner 150 euro contant had betaald, vertrokken de nepdakdekkers in een witte bedrijfsbus met ladders erop.

Dak lek gestoken

Maar daarmee was het nog niet klaar. Later die vrijdag kwam de man tot de ontdekking dat zijn plat dak lek was. Na onderzoek bleek dat er gaten waren gestoken in de dakbedekking.

"Een erg laffe daad om op deze manier oudere kwetsbare mensen op te lichten en zaken te vernielen", zegt de politie. "We zullen dan ook intensief onderzoek doen om deze daders te pakken."