Rode horizon op komst en grote drugsput weer schoon: dit mag je niet missen

PSV verloor de halve finale van de KNVB Beker, spectaculaire zonsondergangen op komst door Saharastof en grootste drugsdumpplek van Europa na vijf jaar schoon. Dit zijn de vijf verhalen die je woensdag gelezen moet hebben.

PSV verloor dinsdagavond de halve finale van de KNVB Beker van NEC met 3-2, waarmee de kans op een treble verdween. Coach Peter Bosz wijst op een patroon van zwakkere tweede helften, terwijl aanvoerder Jerdy Schouten stelt dat het team te vaak de tweede bal verloor aan NEC. Mauro Júnior raakte geblesseerd en is voorlopig niet inzetbaar. Ondanks de uitschakeling blijft Bosz positief over het seizoen: met een voorsprong van 17 punten op de concurrentie zou een landstitel een topprestatie zijn. Lees hier het volledige verhaal.

De Efteling hoeft niet te vrezen voor 'Karbonkel-taferelen' waarbij erfgoed wordt aangetast door ongedierte. Het attractiepark bewaart oude poppen, attractieonderdelen en tekeningen vakkundig in een klimaatgecontroleerd depot. Volgens Ronald Donkers van de erfgoedwerkgroep is alles 'hufterproof' gemaakt. Elementen uit het gesloopte Spookslot van bijna vijftig jaar geleden zijn zelfs hergebruikt in de nieuwe attractie Danse Macabre. Check het hier.

Er is ook nog weernieuws: Brabant kan zich opmaken voor spectaculaire zonsondergangen door Saharastof dat donderdag en vrijdag boven de provincie hangt. Het stof zorgt voor een troebele lucht en mogelijk iets lagere temperaturen, maar vieze auto's hoef je niet te verwachten omdat het droog blijft. Tot en met het weekend blijft het prachtig weer met temperaturen tot achttien of negentien graden, een zwakke oostenwind en veel zon. Hier lees je meer.

Na vijf jaar intensief werk is de grootste drugsdumpplek van Europa op de Brabantse Wal in Halsteren eindelijk schoon. De 'drugsput', die in 2021 per toeval werd ontdekt, kostte naar schatting anderhalf miljoen euro aan opruimkosten. Er werd 5000 kubieke meter vervuilde grond afgegraven, 6000 kubieke meter grondwater gezuiverd en 750 kilo pure drugsgrondstoffen uit de grond gezeept. Woensdag werd symbolisch de eerste boom geplant, maar het zal nog tientallen jaren duren voordat het bos weer vol leven staat. De provincie blijft minimaal een jaar monitoren of micro-organismen het laatste restje werk kunnen afmaken. Lees zijn verhaal hier.

