Yuki Kempees stopt bij Kris Kross Amsterdam: 'Tijd voor iets nieuws'

Yuki Kempees stopt met het dj-trio Kris Kross Amsterdam. De Oosterhouter maakte dat woensdag bekend via Instagram. In zijn bericht laat hij weten dat het tijd is voor een nieuwe fase. Kris Kross Amsterdam had meer dan 40 hits en stond twee keer op één in de hitlijsten.

De muzikant heeft twaalf jaar bij Kris Kross Amsterdam gezeten. Op zijn Instagram schrijft hij: "Nu voel ik dat het voor mij tijd is voor een nieuwe fase. Een fase waarin ik de ervaring die ik de afgelopen jaren heb opgedaan wil inzetten op een andere manier. Daarom heb ik besloten te stoppen met Kris Kross Amsterdam."

Bij zijn bericht staat een slide met foto’s van zijn vele optredens over de hele wereld. Ook is er een foto van zijn mede-dj’s, Sander en Jordy Huisman. Hij bedankt hen en hoopt dat zij Kris Kross voortzetten op hun eigen manier.

Kris Kross Amsterdam scoorde onder meer een grote hit met het nummer 'Hij Is Van Mij', dat de nummer 1-positie haalde in de top 100 en de meest gestreamde single van 2019 was. In 2023 was 'How you samba' de nummer 1 van Nederland.

Focus

De Oosterhouter vertelt dat zijn focus nu ligt op zijn volgende stappen: binnen de muziekindustrie, zijn werk als expert bij RTL Boulevard, zijn column bij Flair, zijn rol als presentator bij de KNVB en zijn eigen muziek.

Hij bedankt iedereen die de moeite nam om zijn shows te bezoeken. "Of dat nou voor 50 mensen was of voor 50.000, jullie gaven mij de kans om alles te geven."