Man wordt in Eindhoven achterna gezeten, mishandeld en ontvoerd

Een man is woensdagavond rond half acht in Eindhoven mishandeld en ontvoerd. Omstanders zagen hoe de man in de buurt van de Opwettensemolen/Rachelsmolen achterna werd gezeten. De politie is direct een onderzoek gestart.

De man werd volgens omstanders zwaar mishandeld en daarna tegen zijn wil in een auto geduwd, die snel wegreed.

De politie is een onderzoek gestart, en bekijkt beelden van camera’s uit de wijk. De mishandeling en ontvoering vond plaats naast het gebouw van Fontys.

Er ging ook een burgernetmelding uit. Gezocht wordt onder meer naar een man met een getinte huidskleur, donker haar en donkere kleding.

De auto waarin het slachtoffer werd geduwd zou een Volkswagen Passat zijn, het kenteken begint met een J en dan volgt een N of H.