Man wordt in Eindhoven mishandeld en ontvoerd: blijkt een grap

Gisteren om 21:24 • Aangepast vandaag om 11:21

Een man zou woensdagochtend mishandeld en ontvoerd zijn aan de Opwettensemolen in Eindhoven. Na uitgebreid onderzoek van de politie blijkt het niet om een ontvoering, maar om een grap te gaan.

De man werd volgens omstanders zwaar mishandeld en daarna tegen zijn wil in een auto geduwd, die snel wegreed. Er ging een burgernetmelding uit en er werd gezocht naar een auto. De getuigenoproep en signalementen zijn komen te vervallen.

De politie heeft het vermeende slachtoffer gesproken. Hij is in goede gezondheid. De eerdere gedeelde getuigenoproep komt dus te vervallen.

De politie is bezig met het onderzoek naar de mishandeling in Eindhoven (foto SQVision).
