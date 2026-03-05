Harde knallen: Brabant toont verwoestende kracht van illegaal vuurwerk

Harde knallen woensdag in de buurt van Riel. Op het militaire terrein De Kiek werd de werking van illegaal vuurwerk getoond aan vertegenwoordigers van tien Europese landen. Nederland wil dat zij ook zwaar vuurwerk gaan verbieden. "Hier willen wij van af. Ik voel de knal dwars door mijn lichaam heen", zegt Ko Minderhoud van de Nationale Politie.

Het zware vuurwerk dat op het terrein wordt getoond, wordt niet in Nederland verkocht. Landen als Tsjechië, Polen en Albanië verkopen de 'explosieven' wel. Juist vertegenwoordigers van die landen waren aanwezig om te zien hoe vernietigend het vuurwerk is. Dit soort vuurwerk werd bijvoorbeeld gebruikt bij de vergisaanslag in Nieuwkuijk waarbij een vrouw haar onderbeen verloor.

Niet alleen met Oud & Nieuw

"In Nederland lopen we op dit moment voorop met aanslagen, explosies en geweld tegen hulpverleners met dit soort hulpmiddelen", vertelt Minderhoud terwijl hij een Cobra 20-pijl laat zien. Een soortgelijke pijl werd vorig jaar gebruikt bij een vergisaanslag, waarbij een vrouw haar onderbeen verloor.

De Nationale Politie pleit voor een vuurwerkverbod in veel omliggende landen. "Maar vooral de productie daarvan moet worden beperkt. Dat is echt een groot probleem."

Of de demonstratie effect heeft, moet de komende tijd blijken. Vanaf dit jaar geldt in ieder geval in Nederland een landelijk vuurwerkverbod voor consumenten.