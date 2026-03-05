Navigatie overslaan
Vlammen slaan uit rijdende auto in Veghel

Vandaag om 05:55 • Aangepast vandaag om 10:04

Een auto aan de Corridor in Veghel is in de nacht van woensdag op donderdag in vlammen opgegaan. Het voertuig vloog tijdens het rijden, ter hoogte van de Moezelhof, plotseling in brand.

De inzittenden konden de auto op tijd verlaten en moesten machteloos toekijken hoe het voertuig in vlammen opging. Het is niet bekend waarom de auto tijdens het rijden plotseling vlam vatte.

Agenten die onderweg waren naar een andere melding, kwamen toevallig langs de brand en schakelden de brandweer in. Toen de brandweer kwam, stond de auto al volledig in brand. 

De auto is geblust, maar moet als verloren worden beschouwd. Een bergingsbedrijf heeft het voertuig afgevoerd.

  • Foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink.
