Gesmolten plastic is alles wat rest nadat opnieuw Dixi in vlammen opgaat

Vandaag om 06:13 • Aangepast vandaag om 10:05
Er bleef alleen nog een hoopje plastic over (foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink).
In Breda is in de nacht van woensdag op donderdag opnieuw een Dixi verwoest door brand. De brand was aan de Verbeetenstraat, tegenover de Oosterstraat, waar twee dagen geleden ook al een Dixi in vlammen opging.

De brandweer kon het vuur snel blussen, maar er bleef weinig over van het mobiele toilet. De wc raakte volledig verwoest, er bleven alleen resten gesmolten plastic achter.

De politie doet onderzoek naar de brand.

