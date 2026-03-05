Advertentie
Gesmolten plastic is alles wat rest nadat opnieuw Dixi in vlammen opgaat
Vandaag om 06:13 • Aangepast vandaag om 10:05
In Breda is in de nacht van woensdag op donderdag opnieuw een Dixi verwoest door brand. De brand was aan de Verbeetenstraat, tegenover de Oosterstraat, waar twee dagen geleden ook al een Dixi in vlammen opging.
De brandweer kon het vuur snel blussen, maar er bleef weinig over van het mobiele toilet. De wc raakte volledig verwoest, er bleven alleen resten gesmolten plastic achter.
De politie doet onderzoek naar de brand.
Advertentie
Advertentie