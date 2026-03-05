Enexis kan vraag naar stroom niet bijbenen ondanks recordinvestering

Netbeheerder Enexis heeft in 2025 een recordbedrag van 1,9 miljard euro geïnvesteerd in het uitbreiden en versterken van het stroomnet. Toch kan het bedrijf dat onder meer Brabant van stroom voorziet de vraag naar nieuwe elektriciteitsaansluitingen niet bijhouden. De vraag naar capaciteit groeit volgens Enexis sneller dan het netwerk kan worden uitgebreid.

De netbeheerder legde met de enorme investering meer dan 1600 kilometers kabel aan, bouwde 760 nieuwe elektriciteitsstations en zorgde voor 23.000 nieuwe aansluitingen. Dit niet alleen in Brabant, maar ook in de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel en Limburg. Toch neemt de wachtrij voor verzwaring of een nieuwe aansluiting nog steeds toe. De wachtlijst voor bedrijven is opgelopen tot ruim 10.000 aanvragen landelijk. "Dat gaat ons aan het hart", zegt de hoogste baas van Enexis Rutger van der Leeuw. Volgens hem kunnen ook huishoudens straks vaker te maken krijgen met wachttijden.