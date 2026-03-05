Enexis kan vraag naar stroom niet bijbenen ondanks recordinvestering
Netbeheerder Enexis heeft in 2025 een recordbedrag van 1,9 miljard euro geïnvesteerd in het uitbreiden en versterken van het stroomnet. Toch kan het bedrijf dat onder meer Brabant van stroom voorziet de vraag naar nieuwe elektriciteitsaansluitingen niet bijhouden. De vraag naar capaciteit groeit volgens Enexis sneller dan het netwerk kan worden uitgebreid.
De netbeheerder legde met de enorme investering meer dan 1600 kilometers kabel aan, bouwde 760 nieuwe elektriciteitsstations en zorgde voor 23.000 nieuwe aansluitingen. Dit niet alleen in Brabant, maar ook in de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel en Limburg.
Toch neemt de wachtrij voor verzwaring of een nieuwe aansluiting nog steeds toe. De wachtlijst voor bedrijven is opgelopen tot ruim 10.000 aanvragen landelijk. "Dat gaat ons aan het hart", zegt de hoogste baas van Enexis Rutger van der Leeuw. Volgens hem kunnen ook huishoudens straks vaker te maken krijgen met wachttijden.
De druk op het stroomnet kan voor een deel verholpen worden als een deel van de drie miljoen door Enexis aangesloten huishoudens en bedrijven energieverbruik op piekmomenten vermijdt. Bedrijven die nu op de wachtlijst staan, kunnen dan alsnog worden aangesloten.
Energieverbruik aanpassen
"Als miljoenen huishoudens hun energieverbruik aanpassen, bijvoorbeeld door buiten de piekuren hun auto op te laden of de was te doen, ontstaat er ruimte op het net en zijn er minder uitbreidingen nodig." De topman ziet dat klanten steeds meer bereid zijn om hier gehoor aan te geven.
Enexis zet zich nu in op het beter benutten van het bestaande net, zolang het veilig blijft. Ook wordt de flexibiliteit van het net vaker benut. "Hier zit nog veel potentieel omdat het stroomnet niet op alle momenten van de dag vol zit."
Hier lees je alle verhalen over het Brabantse stroomnet.